Kurios! Cottbus-Profis laufen für Test-Gegner auf und verhindern Sieg ihres eigenen Teams
Cottbus - Das gibt's sonst nur bei Testspielen in der Kreisliga! Beim ersten Vorbereitungsspiel von Energie Cottbus liefen die FCE-Profis Dennis Slamar und Dennis Duah für Gegner gegen die VSG Altglienicke auf und verhinderten beim 2:2 (2:1) einen Sieg ihres eigenen Teams.
Laut FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht war dies offiziell eine kurzfristig vereinbarte Maßnahme, um den Akteuren Spielpraxis zu geben.
Brisant war dennoch: Die FCE-Verteidiger kamen in der Hinrunde kaum zum Einsatz und gelten als Abgangskandidat. Spielten sie also für ihren neuen Klub vor?
Wie VSG-Sportchef Torsten Mattuschka bei Energie.TV durchblicken ließ, sei der Einsatz von Slamar und Duah aus dem Grund notwendig geworden, weil Altglienicke nur 18 fitte Spieler hatte. Außerdem wurde der Test auf zweimal 60 Minuten gestreckt.
Bei der VSG begann zudem der Ex-Energieler Nikos Zografakis, Erik Tallig saß zunächst auf der Bank. Beide Offensivkicker hatten sich in der Winterpause dem Regionalliga-Klub angeschlossen.
Weder dem FCE- noch dem VSG-Kader gehörte Theo Ogbidi an, der nur in zivil im Stadion unterwegs war und ebenfalls im Winter gehen könnte.
Dennis Slamar und Dennis Duah bekommen bei der VSG Altglienicke Spielpraxis
Auf dem Platz ging Altglienicke nach Konter und durch einen von FCE-Keeper Funk abgewehrten Schuss durch Schickersinsky früh in Führung (11.).
Energie erarbeitete sich ein optisches Übergewicht, zeigte aber selten Zug zum Tor. Altglienicke verlegte sich aufs Kontern und verpasste, die Führung auszubauen. Vor der Pause erhöhte Cottbus den Druck und schlug durch Hannemann nach Guwara-Flanke (52.) zu.
Kurz nach Wiederanstoß spielte Cigerci einen Zuckerpass auf Boziaris, der frei vor Klatte zum 2:1 vollstreckte (53.). Mit diesem Ergebnis ging es nach 60 Minuten in die Pause, weil Energie einen weiteren Konter zu wenig zielstrebig ausspielte (55.).
Beide Teams wechselten zur Hälfte vielfach durch. Pelivan, inzwischen Innenverteidiger, verlor als letzter Mann den Ball, Qenaj traf aus 40 Metern (67.). Es blieb ein munteres Spiel, alle Akteure wollten sich zeigen.
Für Cottbus vergab Tattermusch aus spitzem Winkel die Großchance auf die erneute Führung (100.). Auch Lucoqui (106.) und Pelzer (114., 115.) hatten die Möglichkeit auf das dritte Tor.
Doch Energie war zu inkonsequent vor dem Tor und speziell Dennis Duah rettete gegen seine Teamkollegen mehrfach in höchster Not, weshalb sich der FCE im ersten Duell des Jahres mit dem 2:2 begnügen musste.
Erstmeldung: 13.17 Uhr, zuletzt aktualisiert: 16.14 Uhr
Statistik zum Testspiel zwischen Energie Cottbus und der VSG Altglienicke
Testspiel (2x60 Minuten)
Energie Cottbus - VSG Altglienicke 2:2 (2:1)
Aufstellung Energie Cottbus: Funk (92. Sebald) - Straudi (61. Rorig), Awortwie-Grant (92. Pelzer), Campulka (61. Biankadi), Guwara (61. Lucoqui) - Pelivan (92. Awuah) - Boziaris (61. Borgmann), Michelbrink (92. Heidrich) - Cigerci (92. Moustfa), Engelhardt (92. Tattermusch), Hannemann (61. Thiele). Trainer: Wollitz
Aufstellung VSG Altglienicke: Klatte (61. Zwick) - Tezel (61. Saliger), Slamar (61. Duah), Kapp, (61. Lübke) Weik (61. Kardam) - Rieder (61. Türpitz), Sylla (61. Tallig) - Schickersinsky (61. Kizildemir), Zografakis (61. Wagner) - Friedrich (61. Gültekin), Nietfeld (61. Qenaj). Trainer: Parlatan
Schiedsrichter: Näther (Neschwitz)
Tore: 0:1 Schickersinsky (11.), 1:1 Hannemann (52.), 2:1 Boziaris (53.), 2:2 Qenaj (67.)
Zuschauer: unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch