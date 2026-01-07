Kurios! Cottbus-Profis laufen für Test-Gegner auf und verhindern Sieg ihres eigenen Teams

Cottbus - Das gibt's sonst nur bei Testspielen in der Kreisliga! Beim ersten Vorbereitungsspiel von Energie Cottbus liefen die FCE-Profis Dennis Slamar und Dennis Duah für Gegner gegen die VSG Altglienicke auf und verhinderten beim 2:2 (2:1) einen Sieg ihres eigenen Teams.

Kurioses Bild: Jannis Boziaris (M.) trifft für Energie, sein Mitspieler Dennis Slamar im Altglienicke-Trikot kann ihn nicht mehr eingreifen. Zuvor biss sich der FCE 52 Minuten die Zähne aus. © IMAGO / Matthias Koch

Laut FCE-Pressesprecher Stefan Scharfenberg-Hecht war dies offiziell eine kurzfristig vereinbarte Maßnahme, um den Akteuren Spielpraxis zu geben.

Brisant war dennoch: Die FCE-Verteidiger kamen in der Hinrunde kaum zum Einsatz und gelten als Abgangskandidat. Spielten sie also für ihren neuen Klub vor?

Wie VSG-Sportchef Torsten Mattuschka bei Energie.TV durchblicken ließ, sei der Einsatz von Slamar und Duah aus dem Grund notwendig geworden, weil Altglienicke nur 18 fitte Spieler hatte. Außerdem wurde der Test auf zweimal 60 Minuten gestreckt.

Bei der VSG begann zudem der Ex-Energieler Nikos Zografakis, Erik Tallig saß zunächst auf der Bank. Beide Offensivkicker hatten sich in der Winterpause dem Regionalliga-Klub angeschlossen.

Weder dem FCE- noch dem VSG-Kader gehörte Theo Ogbidi an, der nur in zivil im Stadion unterwegs war und ebenfalls im Winter gehen könnte.