Verräterischer Elfer-Zettel von Drittliga-Keeper: "Verschießt sowieso"

Aue - Das Drittliga-Duell zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FC Energie Cottbus (Endstand 1:2) wurde von Ausschreitungen überschattet . Nachdem Fans den Platz stürmten, war die Partie minutenlang unterbrochen. In dieser Zeit fand jedoch ein interessanter Kameraschwenk statt. Gezeigt wurde die Trinkflasche von Cottbus-Keeper Marius Funk, auf der die Auer Elfmeterschützen samt Strafstoß-Vorlieben vermerkt waren.

Marius Funk (30) ist Stammkeeper beim FC Energie Cottbus und hatte die Elfmeter-Schützen mit zahlreichen Vorlieben auf einem Zettel stehen. © IMAGO/Steinsiek.ch

Auf der Flasche stehen die wahrscheinlichen Schützen und mögliche andere "Veilchen"-Profis, die zum Elfer antreten könnten.

So ist auf dem Stück Papier zu lesen, dass man Marvin Stefaniak am besten das linke Torwart-Eck anbieten, lange stehen und sich schließlich für eine Ecke entscheiden sollte.

Bei Marcel Bär ist Elfmeterschießen eine Sache des Timings, der Auer Angreifer bevorzugt laut dem Zettel die rechte Ecke.

Schwarz auf Weiß ist dort zu lesen, dass auch Jannic Ehlers, Ricky Bornschein, Julian Günther-Schmidt und Vincent Ocansey als Schützen in Frage kommen könnten.