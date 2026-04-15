Lässt die halbe 3. Liga die Saison austrudeln? Cottbus könnte Verlierer des Spielplans werden
Cottbus - Die 3. Liga scheint diese Saison entschieden – zumindest, was den Abstiegskampf angeht. Wird dieser Umstand Energie Cottbus im Saisonfinale zum Verhängnis?
Die Ergebnisse der Konkurrenz waren am Wochenende eindeutig: Hansa Rostock gewann mit 5:1 gegen Ulm, Duisburg mit 4:1 in Mannheim, Essen mit 4:1 gegen Ingolstadt.
Was die Gegner der Konkurrenz gemein hatten? Die Messe scheint für alle drei gelesen. Während es für Mannheim und Ingolstadt weder nach oben noch nach unten geht, gilt der Ulmer Abstieg seit Wochen als besiegelt.
Ein Szenario, das auch an den letzten fünf Spieltagen droht, weshalb Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) warnt: "Wir haben eine Situation, die kann für die 3. Liga auch nachteilige Auswirkungen haben."
Ganz konkret steht die Befürchtung im Raum, dass viele Konkurrenten im Mittelfeld die letzten Prozente im Saisonfinale vermissen lassen könnten.
Deswegen regt das Cottbuser Sprachrohr als Mittel der Motivation eine Neuverteilung der Fernsehgelder an: Bis heute kassieren alle gleich – 1,31 Millionen Euro sind es paritätisch pro Klub.
3. Liga: Pele Wollitz setzt sich für Neuverteilung der TV-Gelder ein und befürchtet Motivationsprobleme einiger Teams
Wollitz meint: "Ich glaube, dass die 3. Liga mehr Fernsehgelder verdient hat und es eine Staffelung geben sollte." Die Rechnung scheint einfach: "Wenn ich Zehnter bin, bekomme ich mehr, als wenn ich Dreizehnter bin. Und wenn ich Fünfter bin, bekomme ich mehr, als wenn ich Achter bin", führt Energies Trainer aus.
Zugleich will Wollitz sich gar nicht erst die Unterstellung unterjubeln lassen, dass manche Teams jetzt die Saison austrudeln lassen würden.
"Dass jeder, der aufläuft, gewinnen will, steht außer Frage. Trotzdem ist es eine andere Motivation, wenn ich zwei Plätze höher bin und kriege dadurch ein anderes Fernsehgeld, als wenn ich zwei Plätze weniger bin, und es passiert nichts mehr."
Vorteil oder Nachteil für Cottbus: Im Gegensatz zur Konkurrenz hat Energie mit Essen und Duisburg noch zwei direkte Duelle.
Und im übernächsten Spiel mit Viktoria Köln einen Gegner, der trotz Mittelfeldplatz zuletzt dreimal in Folge gewann.
Titelfoto: Julius Frick/dpa