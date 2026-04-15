Lässt die halbe 3. Liga die Saison austrudeln? Cottbus könnte Verlierer des Spielplans werden

Cottbus - Die 3. Liga scheint diese Saison entschieden – zumindest, was den Abstiegskampf angeht. Wird dieser Umstand Energie Cottbus im Saisonfinale zum Verhängnis?

Energie hat das vermeintlich schwierigste Restprogramm aller Aufstiegsanwärter. © Julius Frick/dpa

Die Ergebnisse der Konkurrenz waren am Wochenende eindeutig: Hansa Rostock gewann mit 5:1 gegen Ulm, Duisburg mit 4:1 in Mannheim, Essen mit 4:1 gegen Ingolstadt.

Was die Gegner der Konkurrenz gemein hatten? Die Messe scheint für alle drei gelesen. Während es für Mannheim und Ingolstadt weder nach oben noch nach unten geht, gilt der Ulmer Abstieg seit Wochen als besiegelt.

Ein Szenario, das auch an den letzten fünf Spieltagen droht, weshalb Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) warnt: "Wir haben eine Situation, die kann für die 3. Liga auch nachteilige Auswirkungen haben."

Ganz konkret steht die Befürchtung im Raum, dass viele Konkurrenten im Mittelfeld die letzten Prozente im Saisonfinale vermissen lassen könnten.

Deswegen regt das Cottbuser Sprachrohr als Mittel der Motivation eine Neuverteilung der Fernsehgelder an: Bis heute kassieren alle gleich – 1,31 Millionen Euro sind es paritätisch pro Klub.