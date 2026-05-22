Lausitzer "Fußballgott" bleibt: Energie bindet Aufstiegsheld Cigerci

Cottbus - Der große Aufstiegsheld bleibt! Energie Cottbus hat den Vertrag mit Tolcay Cigerci (31) verlängert.

Tolcay Cigerci (31) hat beim FCE verlängert. © Steve Seiffert CBpx

Das vermeldeten die Lausitzer am Freitagabend. Demnach habe man sich schon vor "geraumer Zeit" mit dem 31-Jährigen auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit geeinigt und nun nur noch den Stift in die Hand genommen. Zur Laufzeit machte Energie aber keine Angaben.

"Dass wir seine ganz besondere Spielweise schätzen, das haben wir immer betont. Er hat unser Team damit in den zurückliegenden zwei Jahren enorm bereichert und einen großen Anteil am Erfolg des Clubs", freute sich Trainer Pele Wollitz (60) über den Schritt.

Der offensive Mittelfeldspieler hatte mit 17 Toren und 13 Vorlagen maßgeblichen Anteil am Aufstieg des FCE und wurde zudem erst kürzlich zum Drittligaspieler der Saison 2025/26 gekürt.

"Jetzt hoffen wir, dass seine besonderen fußballerischen Qualitäten auch in der 2. Bundesliga so zum Tragen kommen", so Wollitz weiter. Denn ihre Spielidee mit Cigerci als Dreh- und Angelpunkt wollen die Cottbuser auch im Unterhaus nicht ändern, wie Kaderplaner Maniyel Nergiz ergänzte.

Der Deutsch-Türke wechselte im Sommer 2024 von der VSG Altglienicke in die Lausitz und hat sich seitdem zu einem absoluten Unterschiedsspieler gemausert.