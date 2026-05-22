Energies Fanliebling fehlt auch im Pokalfinale - kein Happy End für Timmy Thiele

Cottbus - Das war's dann wohl mit Energie: Fanliebling Timmy Thiele (34) wird auch im abschließenden Pokalfinale nicht mehr für Cottbus auflaufen.

Timmy Thiele (34, M.) ballt die Fäuste. Energie ist aufgestiegen. Aber wie geht es für ihn persönlich weiter? © IMAGO / Matthias Koch

Nach Angaben des Klubs habe sich Thiele im Abschlusstraining vor dem letzten Aufstiegsspiel in Regensburg verletzt und falle aus. Dies teilte Tobias Röder (28) auf der Pressekonferenz vor dem Landespokal-Finale gegen den VfB Krieschow (Samstag, 11.30 Uhr) mit.

Der Co-Trainer vertrat am Donnerstag Cheftrainer Pele Wollitz (60), der sich mehreren Operationen unterziehen will und mit dem Auto zum MRT-Termin düste.

Wollitz und Röder waren auch nicht Teil der 21 Mann starken Reisegruppe, die von Montag bis Mittwoch Mallorca aufmischte.

Im Gegensatz zu Timmy Thiele, der am Dienstag auf Instagram aus dem Megapark grüßte. In Deutschland-Trikot und Sonnenbrille posierte der Angreifer fröhlich mit seinem Teamkollegen.

Es dürfte für den Angreifer die Abschlussfahrt gewesen sein - alle Zeichen deuten auf eine Trennung hin. Thieles Vertrag läuft am Saisonende aus und besitzt, im Gegensatz zu einigen Mitspielern, nach TAG24-Informationen keine Aufstiegsklausel.