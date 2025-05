Cottbus gegen Ingolstadt live: Feuer frei zum Endspiel um Platz drei!

Cottbus - Geht der Party-Rausch in der Lausitz weiter? Ziemlich genau ein Jahr ist es her, dass Energie Cottbus in die 3. Liga zurückkehrte. Mit einem Sieg über den FC Ingolstadt (Anstoß: 13.30 Uhr) könnten die Lausitzer über die Relegation der Spielklasse nach nur einer Saison nach oben entfliehen!