Mit drei Rückkehrern - hier knüppelt Cottbus Extra-Meter für den Aufstieg

Cottbus - Wird die Fitness zum Schlüssel für den Aufstieg? Im Mittwochstraining knüppelt Energie Cottbus hintenraus Extra-Meter für den Rückrundenstart gegen Saarbrücken (Samstag, 14 Uhr).

Pele Wollitz (60, r.) beobachtet zufrieden das Schwitzen seiner Schützlinge. © TAG24/Lukas Schulze

Gleich elf Spieler mussten am Ende des ohnehin harten Einheit nochmal ran. Darunter auch Topscorer Tolcay Cigerci (30).

Die Läufe von Strafraum zu Strafraum waren keine Bestrafung, sondern basierten auf der Live-Datenauswertung der Cottbuser Athletiktrainer. Bis zu neun Spurts dieser Art mussten die Akteure absolvieren, immer angetrieben vom Kampf gegen die Uhr.

Die Maßgabe: die 60 Meter in unter zehn Sekunden zurücklegen, danach gab es ein 20-Sekunden-Durchschnaufen, ehe der nächste Lauf erbarmungslos folgte.

Und Energie ist fit! Es sei nicht zu viel verraten, dass alle Akteure innerhalb des Zeitkorridors blieben. Schon am Samstag hatte das Wollitz-Team knackige zwei Stunden geschuftet.

Sehr zur Zufriedenheit des FCE-Trainers, der gegenüber seiner Mannschaft zum Start ins neue Jahr angegeben hatte, "draufpacken" zu wollen. Übersetzt heißt das nichts anderes, als dass Energie die konditionell stärkste Mannschaft der 3. Liga werden und dadurch den Spitzenplatz halten will.

Dafür beschäftigt Cottbus, im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, gleich zwei Fitness-Spezialisten. Das wirkt - gegen Ende schlichen viele Akteure mit den Händen in den Seiten keuchend vom Platz.