Nach Cottbus-Abschied: Tallig geht in die Regionalliga Nordost

Cottbus/Berlin - Der erste Abgang steht fest: Erik Tallig (25) verlässt Energie Cottbus im Winter, das hatte FCE-Trainer Pele Wollitz (60) am Mittwoch öffentlich verkündet. Nach TAG24-Informationen zieht es den Offensivspieler in die Regionalliga Nordost.

Erik Tallig (heute 25) schaffte seinen Durchbruch im Herrenbereich beim CFC, zu einer Rückkehr kommt es aber nicht. (Archivfoto) © Picture Point / Gabor Krieg

Doch der gebürtige Chemnitzer geht nicht zurück zum CFC, stattdessen schließt sich der 25-Jährige der VSG Altglienicke an, die sich bis zuletzt noch leise Aufstiegshoffnungen machen durfte.

Allerdings: Nach der 2:3-Pleite im direkten Duell gegen Lok Leipzig ist der Rückstand auf den Spitzenreiter auf zwölf Zähler bei 15 ausstehenden Partien gewachsen.

Nichtsdestotrotz soll Tallig das Offensivspiel der VSG in der Rückrunde besser (nur 1,6 Tore im Schnitt) und unausrechenbarer machen.

Die Südostberliner stellen mit Jonas Nietfeld (31 Jahre, 15 Tore) den besten Goalgetter der Liga, dahinter kommt aber lange nichts. Jonas Saliger (21) und Mohamed Sylla (28) haben als nächstbeste Torschützen drei Buden erzielt.

Überhaupt gewann Altglienicke nur ein Spiel, in dem Nietfeld nicht traf.

