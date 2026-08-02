Werder-Test macht Mut, aber dieser Punkt muss bei Energie noch besser werden

Cottbus - Schämen muss sich Energie Cottbus für die 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen im letzten Härtetest vor dem Zweitligastart nun wirklich nicht. Hinten präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Pele Wollitz (60) über weite Strecken griffig, vorne immer wieder gefährlich. Nur mit einem Punkt haderten der Übungsleiter und seine Akteure gleichermaßen.

Erik Engelhardt (28, vorn) und seine Kollegen haben gegen Werder Bremen zu wenig aus ihren guten Chancen gemacht. © IMAGO / Fotostand

Was muss beim Aufsteiger für eine erfolgreiche Saison im deutschen Unterhaus noch besser werden? Die Antwort lag nach der Vorbereitung beim FCE auf der Hand: "Wir haben in allen drei Spielen zuletzt festgestellt, dass wir nicht effektiv genug sind", sagte der Trainer nach der XXL-Generalprobe gegenüber der "Lausitzer Rundschau".

"Bevor es heute 1:1 stand, muss das Spiel 2:0, wenn nicht sogar 3:0, stehen", fügte Wollitz an. Tatsächlich erwischten die Hausherren am Samstag einen sehr starken Start, während Werder etwas mehr Anlaufzeit benötigte. Ausgenutzt wurde aber "nur" ein Patzer von Bremens Torhüter Karl Hein (24), den Tolcay Cigerci (31, 6.) ins Netz beförderte.

Nach dem Seitenwechsel hatten unter anderem Justin Butler (25, 75.), Erik Engelhardt (28, 77.) und Julian Guttau (26, 102./114.) noch teils hervorragend rausgespielte Top-Gelegenheiten, aber nur Kapitän Axel Borgmann (32) brachte das Leder mit einem Distanzschuss in den Maschen unter.

"Ich glaube, dass wir identisch viele Chancen hatten, aber wir machen die nicht rein. Und dann steht es am Ende halt 4:2", so Guttau.