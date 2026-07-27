Youngster sorgen bei Energie für Aufsehen: So machte Wollitz den Erlein-Coup klar
Cottbus - "Das zeigt, dass man uns zumindest zutraut, junge Spieler weiterzuentwickeln", sagte ein ziemlich selbstbewusster Claus-Dieter Wollitz (61). Die gute Laune lag nicht nur am starken Auftritt im Doppeltest bei Dynamo Dresden, sondern auch am nächsten Zugang des FC Energie Cottbus.
Luca Erlein (19) heißt der elfte Neue der Lausitzer - auch wenn er vom Verein noch immer nicht offiziell bestätigt wurde. Aber am Rande der Partien beim künftigen Ligakonkurrenten äußerte sich der FCE-Coach bereits zu dem Neuen.
"Wir hatten vor der Europameisterschaft ein spannendes Gespräch mit seinen Eltern. Sie haben uns dabei unterstützt. Der hat alle Spiele 'U19' als Stammspieler gespielt, kann Innenverteidiger rechts oder links spielen. Ich habe ihn und die Eltern davon überzeugt, dass das ein spannendes Projekt auf der Sechs werden kann. Aber da muss ich ihn noch besser kennenlernen", so der 61-jährige Coach über den Junioren-Nationalspieler.
Erlein hat bei der "U19"-EM alle Spiele für Deutschland bestritten und ordentlich auf sich aufmerksam gemacht. Aber da waren Wollitz und Energie schon lange am Defensiv-Allrounder dran.
"Für den Verein Energie Cottbus ist das ein Statement, aber auch für den Spieler, die Eltern und die Agentur, dass er nach Cottbus kommt. Er ist von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt, beide waren bereit, ihn an uns auszuleihen", so Wollitz.
Auch andere Talente machen beim FC Energie Cottbus auf sich aufmerksam
Es sei eben ein Zeichen, dass so ein Talent nach Cottbus kommt - obwohl die Jugendarbeit bei Energie in den vergangenen Jahren nicht gerade gute Noten bekam. Inzwischen sieht das ein wenig anders aus.
"Wir haben ja gesagt, dass die Verknüpfung mit dem Nachwuchs besser werden muss. Da haben wir ein paar Jahre verschenkt. Das sieht man auch in den ganzen Wechseln im Sommer. Ich wünsche mir für den Club, dass wir das in den nächsten Monaten besser machen", so Wollitz.
Beispielhaft dafür steht auch der zweite Test vom Samstag in Dresden. Mit Aaron Reschke (17), Phil Heidrich (18) und Malte Hopfmann (16) durften da gleich drei Youngster ran.
Vor allem Letztgenannter überzeugte in der Cottbuser Abwehrzentrale, die aktuell nicht gerade vor Personal strotzt.
Wollitz: "Der hat gestern das erste Mal mittrainiert. Daniel Ziebig ist ein großer Fan von ihm und er hat gezeigt, warum. Ein cooler Typ, sehr frech und überzeugend. Sehr gute Antizipation, Anlaufverhalten und Andribbling. Wir werden das weiter beobachten."
Titelfoto: SG Dynamo Dresden