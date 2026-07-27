27.07.2026 09:46 Youngster sorgen bei Energie für Aufsehen: So machte Wollitz den Erlein-Coup klar

Mit Luca Erlein kommt ein echter Jungstar zum FC Energie. Aber der ist nicht der einzige Youngster bei den Lausitzern, der für Aufsehen sorgt.

Von Jens Maßlich

Cottbus - "Das zeigt, dass man uns zumindest zutraut, junge Spieler weiterzuentwickeln", sagte ein ziemlich selbstbewusster Claus-Dieter Wollitz (61). Die gute Laune lag nicht nur am starken Auftritt im Doppeltest bei Dynamo Dresden, sondern auch am nächsten Zugang des FC Energie Cottbus.

Mit Luca Erlein (19) gelang Energie ein Transfer-Coup. © imago/Sportimage Luca Erlein (19) heißt der elfte Neue der Lausitzer - auch wenn er vom Verein noch immer nicht offiziell bestätigt wurde. Aber am Rande der Partien beim künftigen Ligakonkurrenten äußerte sich der FCE-Coach bereits zu dem Neuen. "Wir hatten vor der Europameisterschaft ein spannendes Gespräch mit seinen Eltern. Sie haben uns dabei unterstützt. Der hat alle Spiele 'U19' als Stammspieler gespielt, kann Innenverteidiger rechts oder links spielen. Ich habe ihn und die Eltern davon überzeugt, dass das ein spannendes Projekt auf der Sechs werden kann. Aber da muss ich ihn noch besser kennenlernen", so der 61-jährige Coach über den Junioren-Nationalspieler. Erlein hat bei der "U19"-EM alle Spiele für Deutschland bestritten und ordentlich auf sich aufmerksam gemacht. Aber da waren Wollitz und Energie schon lange am Defensiv-Allrounder dran. Energie Cottbus Abwehr-Not in Cottbus immer größer! Gegen Dynamo soll jetzt ein 16-Jähriger ran "Für den Verein Energie Cottbus ist das ein Statement, aber auch für den Spieler, die Eltern und die Agentur, dass er nach Cottbus kommt. Er ist von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt, beide waren bereit, ihn an uns auszuleihen", so Wollitz.

Auch andere Talente machen beim FC Energie Cottbus auf sich aufmerksam