Kinsombi dribbelt zum Erzrivalen - so schnappte Cottbus Hansas Kicker weg!

Cottbus/Rostock - Diese Nachricht trifft viele Hansa -Fans ins Mark: Christian Kinsombi (26) verlässt nach drei Jahren die Kogge - und schließt sich ausgerechnet Cottbus an . TAG24 erklärt den Wechsel zum Erzrivalen.

Christian Kinsombi (26) sorgte in den Duellen gegen Cottbus immer für viel Wirbel. © IMAGO / Andy Bünning

Praktisch aus dem Nichts stellte Cottbus am Montag Kinsombi als ersten Neuen vor. So überraschend der Transfer für viele Außenstehende kam, war er nicht.

TAG24 weiß, dass Cottbus viel länger und gut vor dem letzten Spieltag um Kinsombi geworben hatte. Die Lausitzer waren bei Weitem nicht der einzige externe Interessent, auch Hansa hätte gerne mit dem Deutsch-Kongolesen verlängert.

Dass beide Klubs Erzrivalen sind, war für den lebensfrohen Kinsombi, der in Wiesbaden aufwuchs und bei Mainz 05 den Feinschliff bekam, kein Thema. Vielmehr machten die Lausitzer aus zweierlei Gründen das Rennen: Trainer Pele Wollitz (60) und dem mutigen Offensivfußball.

Energies Trainervulkan soll Kinsombi in den Sondierungsgesprächen derart emotional gepackt, dass danach für den Offensivkicker feststand: Ich will unter allen Umständen in Cottbus spielen.

Die 2. Bundesliga selbst soll nicht das entscheidende Kriterium gewesen sein, jedoch ein Bonus. Wichtiger war neben Bessermacher Wollitz, der schon zig Spieler auf ein höheres Level hob, das Cottbuser Spielsystem.

Während Hansa lange auf eine Grundordnung mit Schienenspielern und Positionsspiel setzte, in dem Kinsombi seine Rolle suchte, agiert Energie im 4-2-3-1 oder 4-3-3 mit viel Freiheiten hinter Sturmspitze Erik Engelhardt (28).