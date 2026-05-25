Erster Neuzugang! Energie luchst Hansa "begehrten" Spieler ab

Cottbus - Frischer Wind von der Ostseeküste! Zwei Tage nach der Pokal-Blamage gegen den VfB Krieschow und neun Tage nach dem Aufstieg macht Energie Cottbus Nägel mit Köpfen und präsentiert mit Christian Kinsombi (26) den ersten Neuzugang für die kommende Saison.

Christian Kinsombi (26) hat beim FC Energie unterschrieben! © Instagram/fc_energie_cottbus_official

Das gaben die Lausitzer am Montagnachmittag bekannt. Der offensive Mittelfeldspieler kommt dabei ablösefrei vom FC Hansa Rostock, wo sein Vertrag auslief.

"Christian ist ein Spieler, der nach unserer Auffassung sehr gut zu dem Fußball passt, den wir auch weiterhin hier bei uns spielen möchten. Er ist schnell und flexibel einsetzbar, kann in der Zentrale oder über die Außenbahn, aber auch ganz vorne im Angriff zum Einsatz kommen", freute sich Trainer Pele Wollitz (60) über die Verpflichtung.

Bereits am Sonntag hatte der FCH bekannt gegeben, dass Kinsombi seinen Kontrakt nicht verlängern wollte und Rostock deswegen auf der Suche nach einer "neuen Herausforderung" verlassen wird.

"Christian ist ein sehr begehrter Spieler, dem wir hier bei uns in Cottbus eine Perspektive aufgezeigt haben, die ihn von uns und unserem Weg überzeugt hat. Wir freuen uns, dass wir ihn bei uns begrüßen dürfen", erklärte Energies Kaderplaner Maniyel Nergiz.