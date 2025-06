Nächster Neuer offiziell: Energie Cottbus holt Sturm-Koloss aus Jena

Cottbus/Jena - Die Transfer-News bei Energie Cottbus nehmen kein Ende! Am Donnerstag-Vormittag präsentierte der Drittligist in Ted Tattermusch (24) den sechsten Neuen. Der Sturm-Koloss (1,94 Meter) soll künftig den Lausitzer Leuchtturm geben.

Spannend: Der Vater des gebürtigen Meppeners ist Reinhold Tattermusch, der in den 90er Jahren einst gegen einen gewissen Pele Wollitz (heute 59) spielte - dem künftigen Trainer seines Sohnes in Cottbus.

In Thüringen wurde Tattermusch als Zielstation in der zentralen Front, aber auch als Brecher über die rechte Flanke eingesetzt. Da sein Vertrag in Jena nur auf eine Saison befristet war, wechselt er ablösefrei.

Dank seiner Größe verpflichteten einst sogar die BVB-Bubis den baumlangen Angreifer als Lufthoheit. (Archivbild) © PICTURE POINT / Jan Fromme

Tattermusch junior kickte vor seiner Zeit in Jena fünf Jahre lang in der 3. Liga für Borussia Dortmunds U23 und seinen Heimatverein SV Meppen.

In Cottbus will der große Angreifer jetzt seine Torausbeute (drei Treffer in 96 Partien) in der Spielklasse steigern. Und hat dafür in Timmy Thiele (33) und Erik Engelhardt (27) zwei erfahrene Sturmpartner an seiner Seite.

Bedeutet auch: Mit dem Tattermusch-Transfer dürften die Aktien Romarjo Hajrullas (26) weiter sinken.

Auf der Zugangsseite ist Tattermusch der sechste Neue - erst am Mittwoch hatten die Lausitzer in Theo Ogbidi (24) und Moritz Hannemann (27) einen Transfer-Doppelpack aus der Regionalliga präsentiert.

Damit ist die Transfer-Offensive bei Weitem noch nicht beendet - wie TAG24 erfuhr, steht ein siebter Neuzugang schon in den Startlöchern.

Erstmeldung: 6.30 Uhr, aktualisiert: 10.30 Uhr