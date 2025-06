Transfer-Doppelpack! Energie Cottbus schlägt wieder in der Regionalliga zu

Cottbus - Drittligist Energie Cottbus wird in Kürze einen Transfer-Doppelpack präsentieren: Nach TAG24 -Informationen ist unter anderem der Wechsel von Lok Leipzigs Tempodribbler Theo Ogbidi (24) in Sack und Tüten.

Theo Ogbidi (24) wirbelte zuletzt für Lok Leipzig mit seinen Tempodribblings die Außenbahnen der Regionalliga Nordost durcheinander. © Picture Point / Sven Sonntag

Der in Halle an der Saale geborene Ogbidi wechselt ablösefrei aus Leipzig in die Lausitz, da sein Vertrag in der Messestadt Ende Juni ausläuft.

Ogbidi, der bevorzugt über den rechten Flügel angreift, hatte mit Lok die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost geholt, kam in 25 Liga-Spielen zum Einsatz.

Allerdings war für Lok in den dramatischen Aufstiegsspielen zur 3. Liga gegen den TSV Havelse Schluss, Ogbidi kam in beiden Partien nicht zum Einsatz und spielt künftig dennoch eine Liga höher!

Dem Außenangreifer gelang in der abgelaufenen Saison eine Torbeteiligung in der Liga, der wuselige Stürmer soll sich vor allem mit seiner auffälligen Spielweise für höhere Aufgaben empfohlen haben.



In 107 Partien der Regionalliga Nordost kommt Ogbidi auf sieben Tore und 25 Assists.