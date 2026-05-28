Nächster Neuer? Was macht dieser Magdeburg-Stürmer in Cottbus?

Cottbus/Magdeburg - Urlaub? Zufall? Oder ist er Energies nächster Neuer? Magdeburg -Stürmer Alexander Ahl-Holmström (27) genehmigte sich am Donnerstagmittag in Cottbus einen Döner und ließ sich dabei ablichten.

Eigentlich geht Angreifer Alexander Ahl-Holmström (27) für Magdeburg auf Torejagd. © Andreas Gora/dpa

Und dies nicht irgendwo, sondern mitten in der Innenstadt bei Efes Kebap Cottbus (im Volksmund einfach "Efes"). Gewollt und ungeplant machte er vor dem Laden ein Erinnerungsfoto - wird dieses Lokal künftig sein täglicher Anlaufpunkt?

Fakt ist: Ahl-Holmström wurde gegen 13 Uhr von einem Cottbus-Fan gesichtet und später richtig zugeordnet, als auf Instagram die Story von "Efes Döner" online ging. Eine Transferbestätigung ist das nicht, aber: Das Foto eröffnet Raum für Spekulationen.

Nach TAG24-Informationen soll auf jeden Fall mindestens ein weiterer Neuer beim Aufsteiger klar sein, der noch nicht verkündet wurde.

Gehört die schwedische Sturmkante (1,91 Meter) dazu? Prinzipiell besitzt der Angreifer in der Bördestadt einen Vertrag bis 2029, aber in anderthalb Jahren FCM kam er nur auf 17 Pflichtspiele für die Profis (weniger als 1000 Minuten Einsatzzeit) und zwei Tore.