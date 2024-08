Ndualu-Abgang geplatzt, zwei Neue geplant: Das geht bei Energie Cottbus noch vor Transfer-Schluss!

Cottbus - Noch bis Montagabend hat Energie Cottbus Zeit nachzulegen. Dann schließt das Wechselfenster in Deutschland. Trainer-Manager Claus-Dieter Wollitz (59) kündigt mehrere Verstärkungen an!

Noch kann er nicht durchpusten: Auf Claus-Dieter Wollitz (59) wartet diese Woche noch viel Transfer-Arbeit. © Robert Michael/dpa

"Wir führen viele Gespräche […]. Wir werden versuchen, in den nächsten Tagen Transfers zu tätigen, wo wir der Meinung sind, die können uns weiterhelfen."

Das waren die Worte von Wollitz nach dem ersten Saisonsieg in der 3. Liga über Alemannia Aachen (2:1). An der Marschroute hat sich nichts geändert - Energie kann und will mindestens zweifach nachlegen.

Bisher entpuppten sich erst zwei der Neuzugänge, Tolcay Cigerci (29) und Henry Rorig (24), als volle Verstärkungen. Romarjo Hajrulla (25) sucht ebenso wie Jan Shcherbakovski (23) nach seiner Rolle, Lucas Copado (20) ist erst seit wenigen Tagen in der Lausitz.

Aus dem Aufstiegsteam haben einige Akteure mit der Intensität und dem höheren Tempo als in der Regionalliga zu kämpfen. Deswegen sucht Energie vor allem schnelle Spieler.

Im Visier: Ein flinker Flügelflitzer für Rechtsaußen und ein Spieler mit Geschwindigkeit für die zentrale Defensive.