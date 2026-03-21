Platz zwei zur Pause weg! Cottbus muss sich gegen Kellerkind Ulm strecken

Cottbus - Das wird nicht reichen! Energie Cottbus liegt zur Pause im Heimspiel gegen den SSV Ulm mit 0:1 zurück und muss eine Schippe drauflegen, wollen die Lausitzer nach dem Spieltag weiter in den Aufstiegsrängen stehen.

Fragende Blicke in den Cottbuser Gesichtern: Diese erste Hälfte war zu wenig. © Imago / Jan Huebner

Die ersten 20 Minuten deutete alles auf einen Cottbuser Heimsieg hin. Energie kontrollierte und dominierte das Spiel und dann schlug Ulm zu.

Leon Dajaku spielte einen einfachen Doppelpass mit Lucas Röser und stach frei vor Funk zu (21.). Die überraschende Führung für die Gäste, die bis dato gar keine Aktie am Spiel hatten

Bei Energie, das mit drei Neuen in der Startelf begann, häuften sich die Fehler im Spielaufbau. Einmal brach Axel Borgmann links durch, schoss aber einen Ulmer Verteidiger ab (27.).

Später vergab Butler aus zentraler Position deutlich. (34.) Erstes Gemurmel machte sich auf den Rängen breit.

Nach 40 Minuten dann die Großchance für Cottbus, doch Ulms Niko Vukancic klärte eine Hereingabe vor dem einschussbereiten Erik Engelhardt wenige Meter vor der Linie. Kurz darauf setzte ein wütender Tolcay Cigerci zum Solo an, zielte aber zu hoch (45.). Mit Rückstand geht es in die Pause.

Klar ist: Will Energie weiter im Aufstiegsrennen mitmischen, ist ein Sieg gegen fast abgestiegene Ulmer nötig. Am Freitagabend hatte Hansa Rostock durch seinen Auswärtssieg in Wiesbaden die Lausitzer in der Tabelle überholt.