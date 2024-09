Pokalschlacht in Brandenburg: Energie Cottbus produziert durch Pannen-Pass kurioses Eigentor

Potsdam - Eigentlich lief alles nach Plan für Energie Cottbus im brisanten Brandenburg-Pokal-Duell beim SV Babelsberg . Bereits nach fünf Minuten gingen die Lausitzer in Führung, doch dann verschuldete der FCE vielleicht das Eigentor des Jahres!

Zum Weggucken: Einen Pannen-Pass wie von Dominik Pelivan (nicht im Bild) sieht man nicht alle Tage. © Robert Michael/dpa

Davon wird Dominik Pelivan diese Nacht schlecht träumen! In der 9. Minute sorgt er im unfreiwillig für den Ausgleich im Landespokal-Duell gegen den Babelsberger Rivalen.

Einen Rückpass wollte er auf Keeper Elias Bethke geben, Problem: Dieser stand neben dem Tor anspielbereit, doch Pelivan passte auf das leere Tor.

Die Pille kullerte über die Linie, Bethke zappelte im Netz und Pelivan begrub sein Gesicht in den Händen.

Was für ein Grusel-Pass, was für ein kurioses Eigentor, das dürfte im Nachgang ein Internet-Hit werden. Es war nach neun Minuten das 1:1. Phil Halbauer hatte mit einem strammen Linksschuss nach fünf Minuten Cottbus in Front gebracht.

Die gute Nachricht aus Cottbuser Sicht: Pelivans Mitspieler bügelten kurz darauf das Malheur des defensiven Mittelfeldspielers aus. Henry Rorig überlastete in Bangsow mit einer ebenso kuriosen Flanke ins lange Eck zum 2:1 (27.).