Riesen-Choreo, neuer Ausrüster, Festakt: Cottbus plant fette Sause zum 60. Geburtstag
Cottbus - Energie Cottbus wird 60! Auf den Tag genau am Samstag feiern die Lausitzer Vereinsgeburtstag. TAG24 nennt die Highlights zum Jubiläum.
Gast des Spieltags um 14 Uhr wird die U23 der TSG Hoffenheim sein. Diese Ansetzung zum Geburtstag war ein Wunsch des Vereins im Vorfeld der Saison.
Denn so steigen die Chancen, dass das LEAG Energie Stadion gegen einen kleinen Namen voll wird. Der Vorverkauf läuft gut, aber noch gibt es Tickets.
Schon im Vorfeld gab es für Vereinsmitglieder einen Pin zum Jubiläum in der Post und für alle im Fanshop zahlreiche Sonderkollektionen im schwarz-goldenen 60-Jahre-Design.
Am Spieltag und am Abend sind mehrere Überraschungen geplant. Wie zum Beispiel über große Teile des Stadions eine einzigartige Choreografie, an der auch Teile der Mannschaft mitarbeiteten.
Zum 50. Jubiläum gegen Fortuna Köln (0:0) war die komplette Osttribüne mit Szenen der Vereinsgeschichte bebildert, diesmal wird neben der Osttribüne auch mindestens die Nordwand eingehüllt.
Dennoch soll in dem Spiel der Fokus auf dem Sportlichen nicht verloren gehen: Mit einem Sieg wäre Energie für eine Nacht Tabellenführer, ehe sich am Sonntag die Mitkonkurrenten Verl und Duisburg im direkten Duell messen.
Energie Cottbus feiert Geburtstag mit Vereins-Ikonen und Party bis nach Mitternacht
Gefeiert wird am Samstagabend in der Cottbuser Stadthalle so oder so. Zu dem Festakt, der vom RBB/Antenne Brandenburg präsentiert und von Caroline Labes und Benjamin Hantschke moderiert wird, sind zig Ikonen der Geschichte geladen.
Geplant ist ein fußballerischer Rückblick über 90 Minuten plus Nachspielzeit auf 60 Jahre Energie Cottbus - mehrere Filmbeiträge inklusive.
Musikalisch wird mit Alexander Knappe (40, "Wir kommen auch morgen noch wieder"), Petra Zieger (66, "Wir sind die Fans von Energie"), dem Cottbuser Kinderchor und Rapper Krom großes Programm aufgefahren.
Spannend: Auch der neue Ausrüster für die kommenden Jahre soll zum Geburtstag präsentiert werden. Präsident Sebastian Lemke (42) hatte bei der Mitgliederversammlung von einer "einzigartigen Möglichkeit" gesprochen.
Nach dem offiziellen Teil will der Verein mit allen Legenden und Weggefährten ganz ungezwungen sein Bestehen begießen. Es dürfte ein fröhlicher Abend werden - die After-Show-Party ist bis nach Mitternacht angesetzt.
Titelfoto: IMAGO / photoarena/Eisenhuth