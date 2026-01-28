Riesen-Choreo, neuer Ausrüster, Festakt: Cottbus plant fette Sause zum 60. Geburtstag

Cottbus - Energie Cottbus wird 60! Auf den Tag genau am Samstag feiern die Lausitzer Vereinsgeburtstag. TAG24 nennt die Highlights zum Jubiläum.

Zum 50. Vereinsgeburtstag zeigte die Osttribüne eine Choreo voller bewegender Momente der Cottbuser Geschichte. (Archivfoto) © IMAGO / photoarena/Eisenhuth

Gast des Spieltags um 14 Uhr wird die U23 der TSG Hoffenheim sein. Diese Ansetzung zum Geburtstag war ein Wunsch des Vereins im Vorfeld der Saison.

Denn so steigen die Chancen, dass das LEAG Energie Stadion gegen einen kleinen Namen voll wird. Der Vorverkauf läuft gut, aber noch gibt es Tickets.

Schon im Vorfeld gab es für Vereinsmitglieder einen Pin zum Jubiläum in der Post und für alle im Fanshop zahlreiche Sonderkollektionen im schwarz-goldenen 60-Jahre-Design.

Am Spieltag und am Abend sind mehrere Überraschungen geplant. Wie zum Beispiel über große Teile des Stadions eine einzigartige Choreografie, an der auch Teile der Mannschaft mitarbeiteten.

Zum 50. Jubiläum gegen Fortuna Köln (0:0) war die komplette Osttribüne mit Szenen der Vereinsgeschichte bebildert, diesmal wird neben der Osttribüne auch mindestens die Nordwand eingehüllt.

Dennoch soll in dem Spiel der Fokus auf dem Sportlichen nicht verloren gehen: Mit einem Sieg wäre Energie für eine Nacht Tabellenführer, ehe sich am Sonntag die Mitkonkurrenten Verl und Duisburg im direkten Duell messen.

