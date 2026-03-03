Riesen-Moral! Tor weggepfiffen, Rückstand kassiert - doch Cottbus dreht in fünf Minuten das Spiel
Aspach - Münden diese Nehmerqualitäten im Aufstieg? Energie Cottbus zeigt bei der kniffligen Auswärtsaufgabe bei VfB Stuttgarts U23 viel Moral, dreht das Spiel in fünf Minuten und gewinnt 2.1 (0:0). Zuvor hatte Energie zwei empfindliche Nackenschläge kassiert.
Im beschaulichen Aspach setze FCE-Coach Pele Wollitz zur XXL-Rotation mit vier Änderungen in der Startelf an. Unter anderem wurde Topspieler Tolcay Cigerci genauso wie Kapitän Axel Borgmann zunächst geschont.
Stattdessen bekamen Justin Butler, Merveille Biankadi und Jannis Boziaris nach längerer Zeit ihre Chance von Beginn an. Speziell die beiden Außenstürmer Butler und Biankadi stellten bei Kontern die VfB-Bubis vor Herausforderungen.
Die erste große Chance hatte aber Toptorjäger Erik Engelhardt, der eine Flanke um Haaresbreite verpasste (16.).
Kurz darauf lag der Ball im Anschluss einer Ecke im Stuttgarter Tor. Lucoqui hatte nach einem Gewühl im Strafraum getroffen. Doch Schiedsrichter Assad Nouhoum pfiff das Tor zurück, vermeintlich wegen Sichtbehinderung von VfB-Torhüter Florian Hellstern. Eine Fehlentscheidung (22.).
Cottbus rannte mit Wut im Bauch an, Butler donnerte nach Flanke einen aufsetzenden Ball aus sechs Metern übers Tor (25.). Danach zeigte sich auch Stuttgart vor dem Tor, Justin Diehls Abschluss parierte Cottbus-Keeper Funk (27.).
Es entwickelte sich ein offeneres Spiel, in dem Cottbus in Person Engelhardts frei vor dem VfB-Gehäuse auftauchte, den Ball aber nicht richtig kontrollieren konnte (40.). Torlos ging es in die Pause.
Energie Cottbus schlägt gegen VfB Stuttgarts U23 doppelt zurück - und hat am Ende Schiri-Glück
Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunden des eingewechselte Mansour Ouro-Tagba auf VfB-Seiten. 75 Sekunden nach Wiederbeginn legte der Stürmer den Ball an Funk vorbei, aber Awortwie-Grant klärte kurz vor der Linie.
Der VfB weiter mit Übergewicht brach mit Olivier über Cottbus linke Seite durch, Funk wehrte die Hereingabe in die Mitte ab, wo sich Ouro-Tagba bedankte (51.). Energie guckte plötzlich dumm aus der Wäsche und haderte fortan mit dem Schiri.
Wollitz musste reagieren und brachte Cigerci, Borgmann und Hannemann. Die erste Sturm- und Drangphase führte direkt zu einem Eckball und Handelfmeter, der überaus schmeichelhaft war. Ausgleichende Gerechtigkeit? Cigerci blieb cool und markierte seinen ersten Treffer des Jahres (59.).
Cottbus jetzt on Fire, Butler setzte zum Spitzen-Tänzchen an, Hellstern klärte gerade noch zur Ecke (62.). Kurz darauf belohnt sich Energie für die Druckwelle: Cigerci tankte sich durch und spielte überlegt für Borgmann zurück, der aus fünf Metern einschob (64). Zwei Joker drehen das Spiel binnen fünf Minuten!
Doch die Entscheidung fiel nicht: Cigerci schoss mit zu wenig Druck aus wenigen Metern (69.), Pelivan setzte einen Freistoß aufs Tordach (72.). Danach kam Cigercis älterer Bruder Tolga, doch weder der eine noch der andere setzten den K.o. (79., 82.).
Deswegen blieb das Spiel bis zum Schluss offen, Stuttgart reklamierte zu Recht für sich auf Handelfmeter nach Freistoß in die Mauer, Glück für Cottbus (90.+2). Kurz darauf pfiff Nouhoum ein turbulentes Spiel ab, in dem Energie mehreren Nackenschlägen trotzte.
Erstmeldung: 18.25 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21 Uhr
Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen VfB Stuttgart U23 und Energie Cottbus
3. Liga, 27. Spieltag
VfB Stuttgart U23 - Energie Cottbus 1:2 (0:0)
Aufstellung Stuttgart: Hellstern - Köhler (77. Freßle), Herwerth, Catovic - Olivier, Groiß, di Benedetto (71. Penna), Sessa, Spalt (71. Nothnagel) - Darvich (71. Sankoh), Diehl. Trainer: Willig.
Aufstellung Cottbus: M. Funk - Straudi, Awortwie-Grant, Manu, Lucoqui (58. Borgmann) - L. Michelbrink, Pelivan (77. Tolga Cigerci) - Boziaris (58. Tolcay Cigerci) - Butler (71. Moustfa), Engelhardt, Biankadi (58. Hannemann). Trainer: Wollitz.
Schiedsrichter: Nouhoum
Tore: 1:0 Ouro-Tagba (51.), 1:1 Cigerci (60.), Borgmann (64.)
Gelbe Karten: di Benedetto, Spalt, Herwerth / Hannemann, Tolcay Cigerci
Titelfoto: Imago / Eibner