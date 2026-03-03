Riesen-Moral! Tor weggepfiffen, Rückstand kassiert - doch Cottbus dreht in fünf Minuten das Spiel

Aspach - Münden diese Nehmerqualitäten im Aufstieg? Energie Cottbus zeigt bei der kniffligen Auswärtsaufgabe bei VfB Stuttgarts U23 viel Moral, dreht das Spiel in fünf Minuten und gewinnt 2.1 (0:0). Zuvor hatte Energie zwei empfindliche Nackenschläge kassiert.

Pele Wollitz (l.) versteht die Welt nicht mehr. Ein Tor seines Teams wird zu Unrecht zurückgepfiffen. © Imago / Eibner

Im beschaulichen Aspach setze FCE-Coach Pele Wollitz zur XXL-Rotation mit vier Änderungen in der Startelf an. Unter anderem wurde Topspieler Tolcay Cigerci genauso wie Kapitän Axel Borgmann zunächst geschont.

Stattdessen bekamen Justin Butler, Merveille Biankadi und Jannis Boziaris nach längerer Zeit ihre Chance von Beginn an. Speziell die beiden Außenstürmer Butler und Biankadi stellten bei Kontern die VfB-Bubis vor Herausforderungen.

Die erste große Chance hatte aber Toptorjäger Erik Engelhardt, der eine Flanke um Haaresbreite verpasste (16.).

Kurz darauf lag der Ball im Anschluss einer Ecke im Stuttgarter Tor. Lucoqui hatte nach einem Gewühl im Strafraum getroffen. Doch Schiedsrichter Assad Nouhoum pfiff das Tor zurück, vermeintlich wegen Sichtbehinderung von VfB-Torhüter Florian Hellstern. Eine Fehlentscheidung (22.).

Cottbus rannte mit Wut im Bauch an, Butler donnerte nach Flanke einen aufsetzenden Ball aus sechs Metern übers Tor (25.). Danach zeigte sich auch Stuttgart vor dem Tor, Justin Diehls Abschluss parierte Cottbus-Keeper Funk (27.).

Es entwickelte sich ein offeneres Spiel, in dem Cottbus in Person Engelhardts frei vor dem VfB-Gehäuse auftauchte, den Ball aber nicht richtig kontrollieren konnte (40.). Torlos ging es in die Pause.