Nach Guttau: Cottbus schnappt sich nächsten Aue-Akteur!

Cottbus/Aue - Nach Julian Guttau (26) greift Aufsteiger Energie Cottbus wieder bei Absteiger Erzgebirge Aue zu! Nach TAG24-Informationen steht Ryan Malone (33) unmittelbar vor einem Wechsel in die Lausitz.

Ryan Malone (33) verabschiedete sich aus Aue immerhin mit dem Sachsenpokalsieg. © Picture Point/ Sven Sonntag

Der US-Boy hat am Freitagnachmittag seinen Medizincheck absolviert. Sobald die Unterschrift erfolgt ist, ist Malone Spieler von Cottbus.

Der Transfer hatte sich angedeutet, nachdem Malone auf Instagram am Dienstag angekündigt hatte, nach Deutschland zurückzukehren. Außerdem versah er seine Instagram-Story mit "big things coming", folgte ab dem Moment Energie in den sozialen Medien.

Trotz insgesamt fast 200 Profispielen in der 2. Bundesliga und 3. Liga für Aue, Lübeck, Ingolstadt und Rostock überrascht die Verpflichtung auf den ersten Blick. Denn den Katastrophen-Abstieg von Aue konnte auch der als Führungsspieler geholte Malone nicht verhindern.

Selbst der Sachsenpokalsieg über Zwickau zum Saisonausklang war nur ein schwacher Trost und das Mindeste nach einer Horror-Saison.