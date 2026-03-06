Säbelrasseln vor dem Ostkracher! Wollitz stichelt gegen Rostock

Cottbus - Das kann ja heiter werden! Am Samstag steigt das heiße Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock . Das Säbelrasseln hat längst begonnen, FCE-Trainer Pele Wollitz (60) kündigt frech an, "jedem die lange Nase zeigen" zu wollen - oder "zumindest denen, die es verdient haben".

Grinst Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) nach dem Ostderby wieder so schelmisch? © IMAGO / Fotostand

Wen Wollitz damit meinte, blieb im Schlusssatz der Pressekonferenz am Donnerstag offen. Auf der Hand liegt, dass sich Ex-Schützling Maximilian Krauß (29) gemeint sein dürfte.

Der Ex-Energieler ging im Mai 2025 im Unfrieden aus Cottbus, weil er wenige Tage zuvor bei Ostrivale Rostock unterschrieben hatte.

Am Samstag kehrt er zum ersten Mal in die Lausitz zurück und ließ nach Hansa-Sieg gegen Havelse am Mittwochabend durchblicken, dass er in Cottbus ein "hitziges" Spiel erwarte. Ein Pfeifkonzert ist zu erwarten.

Krauß ist seit dem Wechsel in der Lausitz so etwas wie die Persona non grata, weshalb Hansa-Coach Daniel Brinkmann (40) vor dem Duell ankündigt: "Ich werde mit ihm das Gespräch suchen."

Zugleich stellt Brinkmann klar: "Das ist kein Spiel Maxi Krauß gegen Cottbus."