Säbelrasseln vorm Ostderby! Cottbus' Wollitz will Hansa "die lange Nase zeigen"
Cottbus - Das kann ja heiter werden! Am Samstag steigt das heiße Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock. Das Säbelrasseln hat längst begonnen, FCE-Trainer Pele Wollitz (60) kündigt frech an, "jedem die lange Nase zeigen" zu wollen - oder "zumindest denen, die es verdient haben".
Wen Wollitz damit meinte, blieb im Schlusssatz der Pressekonferenz am Donnerstag offen. Auf der Hand liegt, dass sich Ex-Schützling Maximilian Krauß (29) gemeint sein dürfte.
Der Ex-Energieler ging im Mai 2025 im Unfrieden aus Cottbus, weil er wenige Tage zuvor bei Ostrivale Rostock unterschrieben hatte.
Am Samstag kehrt er zum ersten Mal in die Lausitz zurück und ließ nach Hansa-Sieg gegen Havelse am Mittwochabend durchblicken, dass er in Cottbus ein "hitziges" Spiel erwarte. Ein Pfeifkonzert ist zu erwarten.
Krauß ist seit dem Wechsel in der Lausitz so etwas wie die Persona non grata, weshalb Hansa-Coach Daniel Brinkmann (40) vor dem Duell ankündigt: "Ich werde mit ihm das Gespräch suchen."
Zugleich stellt Brinkmann klar: "Das ist kein Spiel Maxi Krauß gegen Cottbus."
Pele Wollitz hat mit Cottbus eine makellose Bilanz, Daniel Brinkmann verlor mit Hansa alle drei Duelle
Sein Gegenüber in Cottbus gibt sich ungewohnt entspannt. Wohl auch, weil Wollitz mit Energie eine makellose Bilanz gegen Hansa hat (fünf Siege, drei Remis).
Wollitz kanzelt das immer heiße Ostduell als "Spaßveranstaltung" ab. Für ihn sei das Cottbuser das Jubiläumsspiel gegen Hoffenheim II Ende Januar viel bedeutungsvoller gewesen.
Brinkmann hält nach den jüngsten zwei Siegen der Kogge dagegen: "Wir fahren mit breiter Brust nach Cottbus."
Wollitz selbst kenne er seit vielen Jahren, "ich persönlich bin komplett fein mit ihm". Nicht aber mit seiner Bilanz gegen den Trainer-Fuchs: In drei Duellen mit Wollitz zog Brinkmann dreimal den Kürzeren, obwohl Hansa gute Leistungen zeigte.
Deshalb überlässt Brinkmann das große Säbelrasseln lieber Wollitz, sagt aber selbstbewusst: "Ich möchte gerne meinen ersten Sieg einfahren, das ist auch ganz klar."
