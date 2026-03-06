Säbelrasseln vorm Ostderby! Cottbus' Wollitz will Hansa "die lange Nase zeigen"

Vor dem Ostderby in Cottbus am Samstag hat das Säbelrasseln längst begonnen, FCE-Trainer Pele Wollitz kündigt frech an, Hansa "die lange Nase" zeigen zu wollen.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Das kann ja heiter werden! Am Samstag steigt das heiße Ostderby zwischen Energie Cottbus und Hansa Rostock. Das Säbelrasseln hat längst begonnen, FCE-Trainer Pele Wollitz (60) kündigt frech an, "jedem die lange Nase zeigen" zu wollen - oder "zumindest denen, die es verdient haben".

Grinst Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) nach dem Ostderby wieder so schelmisch?
Grinst Cottbus-Coach Pele Wollitz (60) nach dem Ostderby wieder so schelmisch?  © IMAGO / Fotostand

Wen Wollitz damit meinte, blieb im Schlusssatz der Pressekonferenz am Donnerstag offen. Auf der Hand liegt, dass sich Ex-Schützling Maximilian Krauß (29) gemeint sein dürfte.

Der Ex-Energieler ging im Mai 2025 im Unfrieden aus Cottbus, weil er wenige Tage zuvor bei Ostrivale Rostock unterschrieben hatte.

Am Samstag kehrt er zum ersten Mal in die Lausitz zurück und ließ nach Hansa-Sieg gegen Havelse am Mittwochabend durchblicken, dass er in Cottbus ein "hitziges" Spiel erwarte. Ein Pfeifkonzert ist zu erwarten.

Riesen-Moral von Energie! Tor weg, Rückstand kassiert, Spiel in fünf Minuten gedreht
Energie Cottbus Riesen-Moral von Energie! Tor weg, Rückstand kassiert, Spiel in fünf Minuten gedreht

Krauß ist seit dem Wechsel in der Lausitz so etwas wie die Persona non grata, weshalb Hansa-Coach Daniel Brinkmann (40) vor dem Duell ankündigt: "Ich werde mit ihm das Gespräch suchen."

Zugleich stellt Brinkmann klar: "Das ist kein Spiel Maxi Krauß gegen Cottbus."

Noch ruht der Vulkan still: Pele Wollitz (l.) will nach dem Ostduell die "lange Nase zeigen".
Noch ruht der Vulkan still: Pele Wollitz (l.) will nach dem Ostduell die "lange Nase zeigen".  © TAG24/Lukas Schulze

Pele Wollitz hat mit Cottbus eine makellose Bilanz, Daniel Brinkmann verlor mit Hansa alle drei Duelle

Hansa-Trainer Daniel Brinkmann (40) fletscht die Zähne: Er will unbedingt seine Bilanz gegen Wollitz und Cottbus aufbessern.
Hansa-Trainer Daniel Brinkmann (40) fletscht die Zähne: Er will unbedingt seine Bilanz gegen Wollitz und Cottbus aufbessern.  © Christoph Reichwein/dpa

Sein Gegenüber in Cottbus gibt sich ungewohnt entspannt. Wohl auch, weil Wollitz mit Energie eine makellose Bilanz gegen Hansa hat (fünf Siege, drei Remis).

Wollitz kanzelt das immer heiße Ostduell als "Spaßveranstaltung" ab. Für ihn sei das Cottbuser das Jubiläumsspiel gegen Hoffenheim II Ende Januar viel bedeutungsvoller gewesen.

Brinkmann hält nach den jüngsten zwei Siegen der Kogge dagegen: "Wir fahren mit breiter Brust nach Cottbus."

Wollitz spielt mit Cottbus Roulette - und gewinnt gegen Stuttgart den Jackpot
Energie Cottbus Wollitz spielt mit Cottbus Roulette - und gewinnt gegen Stuttgart den Jackpot

Wollitz selbst kenne er seit vielen Jahren, "ich persönlich bin komplett fein mit ihm". Nicht aber mit seiner Bilanz gegen den Trainer-Fuchs: In drei Duellen mit Wollitz zog Brinkmann dreimal den Kürzeren, obwohl Hansa gute Leistungen zeigte.

Deshalb überlässt Brinkmann das große Säbelrasseln lieber Wollitz, sagt aber selbstbewusst: "Ich möchte gerne meinen ersten Sieg einfahren, das ist auch ganz klar."

Titelfoto: Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa; IMAGO / Fotostand

Mehr zum Thema Energie Cottbus: