"Schauspieler!" Cottbus-Kapitän stellt nach Topspiel-Schlappe Gegenspieler an den Pranger

Cottbus/Duisburg - Im packenden Aufstiegskampf der 3. Liga wird immer schärfer geschossen: Cottbus -Kapitän Axel Borgmann (31) stellte nach der 1:2-Schlappe im Topspiel einen Duisburger Gegenspieler als "Schauspieler" an den Pranger!

Rasim Bulic (25) hält sich das Schienbein und schreit. Macht der Duisburger in der Situation mehr draus, als es tatsächlich war? © IMAGO / HMB-Media

Eine Szene aus der 50. Minute brachte den sonst so souveränen Routinier mächtig auf die Palme:

Borgmann hatte an der Mittellinie den Ball erobert, der einige Meter wegsprang. Der Kapitän wetzte hinterher und grätschte die Kugel vor dem heraneilenden Duisburger Rasim Bulic (25) mit dem linken Fuß weg.

Allerdings traf Borgmann mit seinem rechten, angewinkelten Bein seinen Gegenspieler auf Schienbeinhöhe. Bulic spielte den sterbenden Schwan und sank zu Boden.

Borgmann kassierte vermutlich aufgrund der auf den ersten Blick hohen Dynamik den gelben Karton - seinen fünften - und ist jetzt im vorletzten Saisonspiel gesperrt.

Für Borgmann eine krasse Fehlentscheidung, wie er später gegenüber der Lausitzer Rundschau ausführte: "In 90 Minuten mache ich ein einziges Foul und spiele dabei sogar zuerst den Ball. Meiner Meinung nach ist das nicht mal ein Foul. Der Bulic macht da so viel draus und wälzt sich zehnmal. Er ist für mich ein absoluter Schauspieler."