"Schauspieler!" Cottbus-Kapitän stellt nach Topspiel-Schlappe Gegenspieler an den Pranger
Cottbus/Duisburg - Im packenden Aufstiegskampf der 3. Liga wird immer schärfer geschossen: Cottbus-Kapitän Axel Borgmann (31) stellte nach der 1:2-Schlappe im Topspiel einen Duisburger Gegenspieler als "Schauspieler" an den Pranger!
Eine Szene aus der 50. Minute brachte den sonst so souveränen Routinier mächtig auf die Palme:
Borgmann hatte an der Mittellinie den Ball erobert, der einige Meter wegsprang. Der Kapitän wetzte hinterher und grätschte die Kugel vor dem heraneilenden Duisburger Rasim Bulic (25) mit dem linken Fuß weg.
Allerdings traf Borgmann mit seinem rechten, angewinkelten Bein seinen Gegenspieler auf Schienbeinhöhe. Bulic spielte den sterbenden Schwan und sank zu Boden.
Borgmann kassierte vermutlich aufgrund der auf den ersten Blick hohen Dynamik den gelben Karton - seinen fünften - und ist jetzt im vorletzten Saisonspiel gesperrt.
Für Borgmann eine krasse Fehlentscheidung, wie er später gegenüber der Lausitzer Rundschau ausführte: "In 90 Minuten mache ich ein einziges Foul und spiele dabei sogar zuerst den Ball. Meiner Meinung nach ist das nicht mal ein Foul. Der Bulic macht da so viel draus und wälzt sich zehnmal. Er ist für mich ein absoluter Schauspieler."
Energie Cottbus ist (wieder einmal) mit der Schiedsrichter-Leistung nicht zufrieden
Es war nicht die einzige Szene, die Cottbus zornig machte: Auch Stürmer Florian Krüger (27) und Keeper Maximilian Braune (22) machten aus sehr wenig sehr viel und kullerten am Boden.
Während die Gäste verbal wüteten, feierten die Duisburger Bulic als Helden - der Mittelfeld-Abräumer wurde von den Heim-Fans nach Abpfiff auf den Zaun gebeten.
Bulic führte an diesem Nachmittag den MSV als Kapitän aufs Feld und stellte Cottbus-Topspieler Tolcay Cigerci (31) kalt. Ohne Karte verließ der in der Liga als Raubein bekannte Bulic den Platz.
Von seinem Trainer Dietmar Hirsch gab's dafür auf der Pressekonferenz ein Extralob: "Was Bulic heute gespielt hat gegen Cigerci, war unfassbar."
Umso bitterer aus Cottbuser Sicht: Energies Kreativkopf handelte sich wegen Meckerns seine fünfte Gelbe ein - und wird ebenfalls fehlen.
Sein Trainer Pele Wollitz (60) konnte bei MagentaSport nur mit dem Kopf schütteln: "Hier geht es um einen Zweitliga-Aufstieg. Das ist ein enormer Druck und eine enorme Belastung. Da wünsche ich mir eine gleiche Behandlung für alle durch die Schiedsrichter. Es ist ein roter Faden. [...] Tolcay Cigerci ist nicht einmal geschützt worden."
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / HMB-Media (2)