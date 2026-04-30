Vor Duisburg-Kracher: Cottbus zittert um Engelhardt!

Cottbus - Das wäre der Super-Gau! Ausgerechnet vor dem Sechs-Punkte gegen den MSV Duisburg (Sonntag, 13.30 Uhr) zittert Energie Cottbus um Torjäger Erik Engelhardt (28).

Erik Engelhardt (28, r.) liegt am Boden, hält sich den Fuß. Wird er für Sonntag fit? (Archivfoto) © Frank Hammerschmidt/dpa

Der 21-Tore-Mann fehlte nach TAG24-Recherchen am Mittwoch und Donnerstag im Training.

Dies bestätigte Trainer Pele Wollitz (60) auf der anschließenden Pressekonferenz, die diesmal ausnahmsweise drei Tage vor dem Spitzenspiel stattfand.

Fakt ist: Engelhardt war diese Saison die Verlässlichkeit in Person, stand in allen 35 Liga-Spielen auf dem Platz. Zuletzt erzielte er bei Viktoria Köln das wichtige 1:0.

Seine Stürmer-Kollegen Timmy Thiele (34) und Ted Tattermusch (24) sind in der 3. Liga diese Spielzeit noch torlos. Umso härter wäre ein Engelhardt-Ausfall.

Was genau den Torjäger plagt, wollte sein Trainer am Donnerstag nicht verraten. Am Freitag wird noch einmal locker angeschwitzt, ehe am Samstagmorgen das Abschlusstraining stattfindet. Anschließend geht es nach Duisburg.