So geht Aufstieg! Cottbus rastet völlig aus und feiert Pyro-Party auf Rastplatz

Windischeschenbach - Cottbus rastet aus! Auf einem abgelegenen Rastplatz im tiefsten Bayern eskaliert Energie nach dem Aufstieg völlig. TAG24 war dabei.

Ja, der Mann mit der Pyrofackel in der Hand ist wirklich Pele Wollitz (60). © TAG24/Lukas Schulze

Als wir aus dem Auto steigen, kommt der erste Spieler aus dem Mannschaftsbus gesprungen, andere folgen der schallenden Musik - was zur Hölle ist denn hier los? Schnell wird uns klar: Hier stiegt gleich die Spontan-Party des Jahres!

Während sich zahlreiche Spieler mit Bier aus der Tanke eindecken, wird Erik Engelhardt von einer Traube oberkörperfreier Verrückten geschluckt.

Der FCE-Torjäger gibt den Einheizer, andere Mitspieler hüpfen Arm in Arm mit Fans.

Die Bilder vom Rastplatz sind der pure Wahnsinn, ein Moment voller Glückseligkeit. Fernab der Kameras lassen die Profis alle Hüllen und Manieren fallen, Cottbus außer Rand und Band!

Mittendrin entdecken wir Präsident Sebastian Lemke (42), der den Verein am tiefsten Punkt übernommen hatte. Er kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. Für die Lausitzer ist der zweite Aufstieg binnen zwei Jahren ein Fußballmärchen.

Aufstiegsmacher Pele Wollitz (60) ist jetzt alles egal, er feiert wie viele Spieler ausgelassen mit Pyro in der Hand. Als der sonst so besonnene Kapitän Axel Borgmann (31) aussteigt und das Leuchtelement hochhält, skandieren die Fans: "Einer von uns!"

Der Moment ist so einzigartig, weil er echt ist.