Cottbuser Aufstiegsparty auf dem Altmarkt - Fans singen: "Pele hat gesagt, wir steigen auf"
Regensburg/Cottbus - Das Wunder von der Lausitz ist vollbracht! Energie Cottbus gewinnt am letzten Spieltag mit 1:0 beim SSV Jahn Regensburg und steigt als Tabellenzweiter direkt in die 2. Bundesliga auf. TAG24 berichtete live rund um das Spiel und anschließende Aufstiegsfeier.
1.36 Uhr: Team und Fans feiern ausgelassen auf dem Altmarkt
Die Aufstiegsparty ist noch lange nicht zu Ende: Weit über tausend Fans begrüßen am Cottbuser Altmarkt ihre Helden, die aus dem Bus steigen. Ein Feuerwerk nach dem nächsten wird gezündet, die Stimmung ist feucht-fröhlich.
Auf einer Bühne werden zig Gassenhauer angestimmt. Auch die Spieler zünden Pyro, trinken und feiern ausgelassen mit den Anhängern. Ganz vorne dabei: Trainer Wollitz. Die Fans stimmen an: "Pele hat gesagt, wir steigen auf."
Das wird eine lange Nacht werden.
23.58 Uhr: Aufstiegs-Express in Cottbus angekommen
Nach mehreren Zwischenstops, die für das Nachfüllen der Biervorräte gut genutzt wurden, ist der Reisetross um 23.35 Uhr in Cottbus angekommen.
Erster Stop: Das LEAG Energie Stadion. Aus der Kabine hallen die Gesänge der Aufsteiger, gleich soll es weiter zum Altmarkt gehen, wo die Fans auf ihre Helden warten.
19.26 Uhr: Erster Zwischenstopp an der Raststätte
Mannschaft und Fans sind auf dem Weg zurück nach Cottbus. Einen ersten Zwischenstopp gibt's auf der Raststätte Waldnaabtal an der A93.
Die Fans singen, zündeln und Pyros und fordern: "Pele hol' das Freibier raus."
17.31 Uhr: Energie-Fans singen "Bulic auf die Vier", Biankadi gibt den Busfahrer
Die Mannschaft ist raus aus der Kabine, aber noch nicht komplett im Bus. Die Rückreise verzögert sich noch. Aktuell sitzt noch Merveille Biankadi am Steuer.
Währenddessen singen die Energie-Fans freudetrunken "Bulic auf die Vier" vor dem Bus.
Damit ist Duisburgs Abräumer gemeint, der vor zwei Wochen Tolcay Cigerci "aufgefressen" hatte. Durch das heutige Ergebnis sind die Zebras aus den Aufstiegsrängen gerutscht und auf Platz vier gefallen.
16.22 Uhr: Wollitz gibt den Feier-Befehl, will aber nicht auf Mallorca
Pele Wollitz wirkt erleichtert. Und hat den Party-Plan parat: Es geht heute zurück nach Cottbus, wo auf dem Altmarkt gefeiert werden soll.
Morgen geht es mit der offiziellen Meisterfeier weiter, ehe das Team am Montag nach Mallorca verschwindet. Wollitz wird da aber nicht dabei sein, aus dem Alter sei er raus.
Die obligatorische Bierdusche gibt es zumindest im Presseraum nicht. Regensburg glänzt generell aber als sehr guter Gastgeber.
16.18 Uhr: Wollitz sagt, dass "Champions zusammenhalten"
Wollitz spricht von einer "außergewöhnlichen Reise" und dankt den Verantwortlichen für das Vertrauen und sagt mit Blick auf seine Mannschaft: "Champions halten zusammen."
Auch seine Familie ist an diesem besonderen Tag da.
16.15 Uhr: Pressekonferenz mit Aufstiegstrainer Pele Wollitz startet
Viele fragende Blicke im Rund: Wo ist Pele Wollitz? Da ist er!
Energies Aufstiegstrainer betritt den Presseraum, die Pressekonferenz kann beginnen.
16.05 Uhr: Energie stößt mit Bier an
Zunächst einmal wird in Kabine und auf dem Platz gefeiert. Alle liegen sich in den Armen, können nicht aufhören, sich zu drücken.
Die Spieler huschen durch die Mixed-Zone, fast alle mit Bier bewaffnet. Außerdem tragen viele Akteure Caps mit einem "P". Steht das für Pele Wollitz?
15.45 Uhr: Geht die Party auf dem Parkplatz weiter?
Der Stadionsprecher erinnert die Energie-Fans daran, dass auf dem Gästeparkplatz genug Platz zum Feiern sei und es Bier gäbe. So langsam lichtet sich der Rasen.
15.36 Uhr: Energie-Party auf dem Platz in vollem Gange
Die Energie-Fans machen mit ihren Helden Selfies auf dem Rasen, zeitweise sind die Profis komplett im Anhänger-Meer verschwunden. Tolcay Cigerci mit Sonnenbrille wird von einem Zuschauer fast voller Glück erdrückt. Für solche Momente schauen wir Fußball, die Emotionen sind hier greifbar.
15.32 Uhr: Drama auf den anderen Plätzen
Während Energie in Regensburg den direkten Aufstieg feiert, fällt in Ulm noch eine späte Entscheidung: Ben Vincent Hüning trifft in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg für RWE und katapultiert die Essener damit doch noch auf den Relegationsplatz, denn in Duisburg bleibt es beim 1:1-unentschieden.
15.30 Uhr: Energie Cottbus feiert Aufstieg in Regensburg friedlich mit den Fans
Vereinzelt explodieren zwar ein paar Böller, aber insgesamt feiern die Lausitzer friedlich auf dem Rasen. Auch von den Anhängern der Hausherren gab es keine Pfiffe oder irgendein Eingreifen, während Polizei und Ordner sich hier entschärfend zurückhalten. Chapeau!
15.28 Uhr: Energie-Fans stürmen den Platz
Die Energie-Fans sind inzwischen über die Absperrungen gesprungen und haben den Platz in Regensburg doch gestürmt, allerdings haben sich die Sicherheitskräfte zurückgezogen. "Wenn alles friedlich bleibt, müssen Einsatzkräfte nicht eingreifen", bekräftigt der Stadionsprecher.
Abpfiff: Aus! Vorbei! Schluss! Energie Cottbus gewinnt in Regensburg und steigt in die 2. Bundesliga auf!
Marius Funk hält Elfmeter!
90. Minute +4: Gehalten! Marius Funk pariert den Elfer von Florian Dietz.
90. Minute +4: Elfmeter für Regensburg! Pehlivan kommt zu spät.
90. Minute +1: Was für eine Rettungstat! Awortwie-Grant verhindert den späten Ausgleich auf der Linie für seinen geschlagenen Keeper Marius Funk - und die Fans flippen aus.
90. Minute: Vier Minuten gibt es noch obendrauf. Vier Minuten trennen Cottbus vom Aufstieg in die 2. Bundesliga.
89. Minute: Der Jahn drängt hier noch auf den Ausgleich, aber selbst der würde - Stand jetzt - nichts am direkten Cottbuser Aufstieg ändern.
83. Minute: Der Aufstieg rückt für Cottbus immer näher, denn aktuell müsste noch einiges passieren, damit Energie nicht direkt hochgeht. Ein Platzsturm wurde von Regensburger Seite vor dem Spiel übrigens untersagt. Ob das klappt, ist fraglich, denn schon jetzt hält es niemanden mehr auf den Sitzen.
80. Minute: Die Sicherheitskräfte im Jahnstadion bringen sich schon in Position für die Aufstiegsfeier der Lausitzer, der Stadionsprecher entschärft die Situation mit aufkommenden Pfiffen zügig: "Liebe Energie-Fans, es ist nichts passiert."
MSV Duisburg gleicht aus und springt auf Relegationsplatz
79. Minute: Duisburg gleicht gegen die Viktoria aus, Joshua Bitter trifft (76.). Damit springen die Zebras durch das bessere Torverhältnis vorbei an RWE auf den Relegationsplatz.
77. Minute: Kapitän Borgmann und Hannemann gehen runter, Lucoqui und Biankadi sollen den Aufstieg sichern.
73. Minute: Das Publikum aus der Lausitz singt sich jetzt unaufhörlich für die Aufstiegsparty warm, es gibt keine Pause für die Stimmbänder mehr. Ein Tackling von King Manu wird lautstark gefeiert.
72. Minute: Florian Dietz kommt nach einer Flanke zum Kopfball - Funk packt zu.
70. Minute: Tolcay Cigerci setzt sich auf rechts durch und bedient Engelhardt in der Mitte, der es aber etwas zu schön machen will und nicht genügend Druck hinter seinen Hackentrick bekommt.
69. Minute: Auf dem Rasen plätschert die Partie im Moment jedoch eher vor sich hin. Pele Wollitz und seinen Mannen dürfte das aber ganz recht sein. Bleibt es so, können sich Duisburg und Essen ins Zeug legen, wie sie wollen, Energie würde trotzdem direkt hochgehen.
66. Minute: Mit Posselt und Dietz für Kühlwetter und Ex-Cottbuser Hottmann kommen zwei frische Stürmer für den Jahn aufs Feld, Sascha Hildmann will es dem FCE ganz offenbar nicht zu einfach machen.
64. Minute: Der Stadionsprecher ermahnt die mitgereisten Zuschauer aus der Lausitz jetzt auch und weist auf das Pyro-Verbot hin.
63. Minute: Michelbrink sieht für ein taktisches Foul die Gelbe Karte, der anschließende Freistoß wird von einem Pfeifkonzert inklusive Sirene begleitet. Im Energie-Block leuchtet auch wieder eine Fackel, man kann nur hoffen, dass hier alles im Rahmen bleibt. Kurz darauf kommt Tolga Cigerci für den Torschützen Boziaris und geht auf die Sechs, Michelbrink rückt vor auf die Zehnerposition.
60. Minute: Cigerci dribbelt sich in den Jahn-Sechzehner, wird dann aber von drei Regensburgern mit vereinten Kräften gestoppt. Derweil macht sich sein Bruder zur Einwechslung bereit.
58. Minute: Boziaris erobert den Ball im Mittelfeld und schickt sofort Engelhardt auf die Reise, der dann aber im Laufduell den Kürzeren zieht.
MSV Duisburg liegt überraschend zurück
52. Minute: Viktoria Köln trifft in Duisburg! Taylan Duman (50.) spuckt dem MSV in die Suppe, damit ist jetzt wirklich alles angerichtet für Energie, denn die Zebras müssten auch noch Tore aufholen, wenn sie das Spiel denn überhaupt drehen und Cottbus gleichzeitig noch den Sieg herschenkt.
49. Minute: Erik Engelhardt sieht die Gelbe Karte, es ist seine fünfte - damit würde er in einer Relegation zunächst fehlen.
47. Minute: Der Ball liegt im Energie-Kasten, aber zuvor ertönte bereits der Abseitspfiff. Puh! Derweil singen die mitgereisten Anhänger aus der Lausitz "Wir sind die Fans von Energie", selbst auf den Sitzplätzen gehen die Schals hoch.
Aufstiegs-Endspurt! Die zweite Halbzeit ist unterwegs
46. Minute: Weiter geht's in Regensburg, 45 Minuten trennen Energie Cottbus - Stand jetzt - von der großen Aufstiegsparty.
Halbzeit: Energie gibt sich in Regensburg bislang keine Blöße und belohnt sich per Traumtor von Boziaris. Sollte es so bleiben, wird der Knaller des 23-Jährigen in die Geschichtsbücher eingehen und sicher noch auf Jahre hin für Gesprächsstoff in der Lausitz sorgen. Aber die Ereignisse in Ulm zeigen, dass heute wirklich alles möglich ist. Inzwischen ist auch in der Domstadt Pause, es steht 2:2.
Halbzeit: Auch in Duisburg ist der Halbzeitpfiff ertönt, dort steht es weiterhin 0:0. Die Partie zwischen Ulm und Essen hat etwas später begonnen.
Halbzeit: Pause in Regensburg! Energie führt hochverdient mit 1:0 und ist somit auf Kurs 2. Bundesliga.
Rot-Weiss Essen gleicht in Ulm aus
43. Minute: In Essen geht es weiter rund, die Rot-Weissen gleichen zum 2:2 aus. Wieder ist es Torben Müsel (40.), der RWE die Hoffnung zurückgibt. Energie darf sich also keineswegs zurücklehnen.
41. Minute: Das muss doch das 2:0 sein! Boziaris wird hervorragend von Engelhardt bedient und steht plötzlich frei vor Gebhardt, allerdings wirft sich Strauss mit allem, was er hat, noch in den Schuss - und klärt damit zur Ecke.
SSV Ulm dreht Spiel und führt gegen Rot-Weiss Essen
37. Minute: Ulm führt! Die Spatzen drehen das Spiel gegen Essen, Dennis Chessa (35.) netzt ein. Dadurch fällt RWE im Live-Ranking auf Platz fünf hinter Hansa Rostock ab.
35. Minute: Und die nächste Jahn-Chance hinterher. Ein Flachschuss von Kühlwetter aus der Distanz rauscht haarscharf am rechten Pfosten vorbei.
33. Minute: Fast der Ausgleich! Gleich beim eigentlich ersten guten Angriff der Hausherren wird es richtig gefährlich, denn Schönfelder lauert bei einer Hereingabe am langen Pfosten. Funk reagiert aber stark und verhindert den Einschlag.
31. Minute: Und gleich die nächste gute Nachricht für Energie - Ulm hat nämlich gegen RWE ausgeglichen. Lucas Röser trifft nach Foul von Tobias Kraulich per Elfmeter. Zwei Ex-Dynamos unter sich, der FCE freut sich.
Energie Cottbus geht mit Traumtor in Führung!
28. Minute: TOOOOOOOR für Energie - und was für eins! Jannis Boziaris nagelt das Leder ansatzlos aus rund 18 Metern unter die Latte in den Knick, ein traumhafter Treffer. Der Auswärtsblock rastet komplett aus, skandiert "Auswärtssieg, Auswärtssieg!" - und zündet dabei auch Pyro.
26. Minute: Michelbrink treibt den Ball nach vorn, verpasst dann in der Gefahrenzone aber den richtigen Moment fürs Abspiel. Da war mehr drin.
25. Minute: Nach der großen Doppelchance schnauft die Wollitz-Truppe etwas durch, nimmt das Tempo vorerst raus.
Energie-Kapitän Axel Borgmann trifft das Lattenkreuz!
20. Minute: Pech für Energie! Nach einer Ecke von rechts setzt Borgmann das Leder zunächst per Volley-Aufsetzer ans Lattenkreuz, anschließend kommt auch Hannemann noch ran, aber SSV-Torwart Gebhardt ist zur Stelle.
16. Minute: Energie erhöht hier minütlich die Schlagzahl, der Jahn kann sich kaum noch befreien. Die Lausitzer wollen heute feiern, das sieht man. Aktuell könnten sie das auch, denn durch das bessere Torverhältnis bleiben sie punktgleich vor Essen. Doch ein Patzer hinten würde das sofort ändern.
13. Minute: Michelbrink setzt sich auf der linken Seite stark durch und befördert den Ball an die Strafraumkante, dort wird es aber zu eng, ehe Schiri Tobias Reichel ein Cottbuser Foul sieht und abpfeift.
10. Minute: Die Wollitz-Elf nimmt das Heft des Handelns jetzt immer mehr in die Hand und setzt sich zwischenzeitlich in der Regensburger Hälfte fest, allerdings noch ohne die entscheidende Durchschlagskraft.
Rot-Weiss Essen geht in Führung
5. Minute: Derweil ist auf den anderen Plätzen schon was passiert: Essen führt in Ulm und legt vor, Torben Müsel trifft früh für RWE.
5. Minute: Durchatmen bei Energie! Marius Funk verschätzt sich bei einem Abschlag, der dadurch abgeblockt werden kann. Anschließend fliegt die Kugel aber zum Glück nur ins Toraus.
3. Minute: Erster Vorstoß der Lausitzer, aber Engelhardt steht im Abseits.
Steigt Energie Cottbus jetzt in die 2. Bundesliga auf?
1. Minute: Der Ball rollt in Regensburg, auf geht's!
16. Mai, 13.15 Uhr: Energie-Fans stimmen Team ein
Was für eine Lautstärke vor Anpfiff: Energies Anhänger verabschieden ihr Team mit bester Stimmung in die Kabinen.
Die ganze Stehplatz-Tribüne und Teile des Sitzplatzbereiches sind voll mit Cottbus-Fans.
16. Mai, 12.50 Uhr: Ohne Tolga, aber mit Tolcay Cigerci - so geht Energie ins Endspiel
Die Aufstellungen sind da und wie erwartet Kapitän Axel Borgmann und Spielmacher Tolcay Cigerci zurück in der Startelf. Dagegen sitzt Wiesbaden-Matchwinner Toga Cigerci zunächst auf der Bank und soll hintenraus das Spiel lenken.
TAG24 vermutet folgende Formation: Funk - Straudi, Manu, Awortwie-Grant, Borgmann - Pelivan, Michelbrink - Cigerci, Boziaris, Hannemann - Engelhardt. Trainer: Wollitz
16. Mai, 12.10 Uhr: Cottbus ist da, Energie-Fans feiern ihr Team
Größe Bühne für den Energie-Bus: Zahlreiche Fans empfangen ihr Team lautstark vor dem Stadion, feiern ihre Helden als hätten sie den Aufstieg in der Tasche.
Wir entdecken auch FCE-Boss Sebastian Lemke, Ex-Präsident Wolfgang Neubert und Bürgermeister Tobias Schick.
16. Mai, 11:45 Uhr: Einlass hat begonnen
Die Stadiontore öffnen, die Fans strömen geordnet ein.
16. Mai, 11.30 Uhr: Konferenz bei MagentaSport, Übertragung im RBB
Für alle Fans zu Hause kommt hier der TV-Hinweis: Die Partie wird im Einzelspiel als auch in der Konferenz bei MagentaSport übertragen.
Zudem zeigt der rbb die Partie im Hauptprogramm und im Live- und im Audiostream ab 13.25 Uhr.
16. Mai, 11.15 Uhr: Zuversicht und Anspannung unter den Energie-Anhängern
Kurzer Stimmungscheck auf dem immer voller werdenden Parkplatz: Es herrscht Zuversicht und Glaube unter den Energie-Anhängern, aber eine gewisse Anspannung. Der Respekt vor Regensburg und der Konkurrenz ist groß.
Die Situation ist nicht vergleichbar mit Aufstieg 2018 oder 2024, als Energie mit einem enormen Selbstverständnis in Erscheinung trat.
Ab 11.30 Uhr öffnen die Stadiontore, bisher ist alles ruhig, friedlich und geordnet. Die ersten Tröten und Trommeln werden jetzt angestimmt.
16. Mai, 10.30 Uhr: Cottbuser Fan-Invasion nimmt ihren Lauf
Es ist unfassbar, was in Regensburg heute Vormittag los ist: Auf dem Weg zum Stadion begegnen uns unzählige Lausitzer Kennzeichen und Autos mit Cottbuser Fahnen und Wimpeln.
Die ersten Fans erreichen wie TAG24 schon drei Stunden vor Anpfiff das Stadion. Unter ihnen Ex-Keeper Karl Pischon, der 2024 mit Energie aus der Regionalliga in die 3. Liga aufstieg und heute beim VFC Plauen kickt.
Vereinzelt ertönen vom Parkplatz erste Schlachtrufe.
16. Mai, 9.45 Uhr: Energie spielt voll auf Sieg, Wollitz kündigt "Spektakel" an
Trotz genannter Statistik ist die Konstellation ein Stück weit gefährlich für Cottbus, speziell, wenn Duisburg hoch gewinnen sollte. Doch taktiert wird nicht - Wollitz kündigt volle Attacke an.
Auf der Pressekonferenz meinte Wollitz, dass es heute gar keine Alternative zum typischen Cottbuser Fußball gäbe: "Wir sind keine Mannschaft, die passiv spielen kann. Im Gegenteil. Egal in welchem Zeitfenster. Ich möchte Aufstieg mit Spektakel."
Außerdem erneuerte der erfahrene Trainer gegenüber seinen Spielern die mentale Herangehensweise: "Ein Spieler sollte sich davon befreien, dass er etwas verlieren könnte. Sondern er sollte so in das Spiel reingehen: 'Heute gewinne ich alles.'"
16. Mai, 9 Uhr: Energie-Fans radeln 500 Kilometer für guten Zweck zum Aufstiegsspiel
Eine besondere Aktion haben sich Jörn und drei weitere Energie-Fans zum Saisonfinale einfallen lassen: Sie radelten seit Dienstag stolze 500 Kilometer von Werder/Potsdam nach Wittenberg ins westsächsische Fichtelgebirge und weiter nach Regensburg.
Die Tour ist nicht nur zum Spaß, sondern als Spendenaktion für das Cottbuser Frauenhaus gedacht, um dort eine Yogaecke für Mütter, Kinder und Mitarbeitende einzurichten.
Bis heute Morgen waren schon fast 3000 Euro gesammelt und die Energie-Fans sind inzwischen in Regensburg angekommen.
16. Mai, 8.30 Uhr: Alle im Trikot nach Regensburg
Kleine Dresscode-Erinnerung an alle Anhänger, die schon in Regensburg sind und das hier lesen: Die Fanszene hat heute aufgerufen, alle im Trikot zu kommen.
Energie hat die Blöcke N1 bis N4 des Stadions in seiner Hand. Viele Fans haben sich zudem in neutralen Bereichen eingekauft.
16. Mai, 8 Uhr: Nach dieser irren Statistik steigt Energie heute auf
Guten Morgen aus Regensburg und viele Grüße an alle Fans, die seit den Morgenstunden auf den Autobahnen unterwegs sind.
Es gibt eine gute Nachricht: Energie Cottbus kann heute den Aufstieg packen und darf rein statistisch überaus optimistisch ins Spiel gehen. Noch nie verspielte ein Tabellenzweiter in 17 Saisons 3. Liga am letzten Spieltag seine Ausgangsposition, es folgte immer der Aufstieg.
Das kann einer historisch schöner Tag werden aus Lausitzer Sicht.
15. Mai, 22 Uhr: Energie in Regensburg angekommen und in getrennten Hotels untergebracht
Energie ist um 18.30 Uhr in Regensburg angekommen - wie inzwischen auch TAG24. Nach dem Abendessen dürfte es heute zeitig schlafen gehen, wenn auch in getrennten Hotels.
Dies verriet Pele Wollitz vorab. In einem Hotel nächtigen Spieltagskader und Staff. Die übrigen Akteure, die nicht im Aufgebot stehen, sind woanders untergebracht.
Energies Trainer begründete die Maßnahme: "Wir haben das immer so gemacht: Alle sind vor Ort, aber die 20 nominierten Spieler sollen mit dem Staff in Ruhe gelassen werden. [...] Die anderen Jungs können sich freier bewegen. Wenn sie am Freitagabend noch in die Stadt gehen und Regensburg genießen oder mit den Fans unterwegs sind, dann sollen sie das auch machen. Das würde in dem Hotel, in dem wir sind, vielleicht ein bisschen Unruhe reinbringen. Ich will nicht sagen stören, aber die Konzentration der nominierten Spieler soll erhalten bleiben."
Kuriose Randnotiz: Während aus dem Aufenthaltsort des Teams ein Geheimnis gemacht wird, haben wir uns für ein Hotel außerhalb Regensburgs entschieden. Offenbar kein Geheimtipp - neben uns sind auf dem Parkplatz allein sechs Autos (!) mit Lausitzer Kennzeichen zu sehen.
15. Mai, 18.30 Uhr: Platzsturm-Verbot in Regensburg
Diese Nachricht dürfte den gut 6000 mitreisenden Energie-Fans nicht schmecken! Polizei und Gastgeber haben vor dem Saisonfinale indirekt ein Platzsturm-Verbot angeordnet.
In den Spieltagsinformationen von Jahn Regensburg heißt es: "Sollte der Aufstieg im letzten Saisonspiel gelingen,
möchten sich der SSV Jahn und die Sicherheitsträger den anschließenden Feierlichkeiten natürlich nicht in den Weg stellen. Deshalb werden alle Gästefans gebeten, sich auch nach Abpfiff an die vorgegebenen Regeln zu halten. An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein Betreten des Stadioninnenraums bzw. des Spielfeldes untersagt ist. Bei Missachtung oder Verstößen wird die Polizei den Ordnungsdienst unterstützen und konsequent einschreiten."
Die Polizeiinspektion Regensburg Süd stuft die Partie als Begegnung mit "erhöhter Emotionalität" ein und "warnt ausdrücklich vor den Gefahren beim Übersteigen von Sicherheitseinrichtungen und dem Betreten des Spielfelds, da dies Leben und Gesundheit gefährden kann" - eine liebevolle Formulierung, um Fans vom typischen Platzsturm bei Aufstieg abzuhalten.
Ob sich die Energie-Anhänger daran halten werden? Fakt ist, dass Regensburg sich bis dato überaus gastfreundlich zeigte, Cottbus zusätzliche Ticketkontingente in beträchtlicher Höhe ermöglichte.
Außerdem soll auf dem Gästeparkplatz P3 eine Fläche mit Außenausschank geben, "um nach Spielende einen möglichen Aufstieg zu feiern."
15. Mai, 14 Uhr: Fetter Fan-Auflauf vor Abreise nach Regensburg
Fetter Fan-Anlauf in Cottbus am Freitagvormittag: Etwa 250 neugierige Energie-Fans wollen ihre Mannschaft vor der Abfahrt nach Regensburg noch einmal sehen. Am Brückentag sind Groß und Klein auf den Beinen, geben dem Team viele gute Wünsche mit auf den Weg.
Die Wollitz-Truppe zeigt sich Fan-nah, nimmt sich viel Zeit für Fotos und Autogrammwünsche. Die Chemie stimmt, wenngleich ein Stück weit Anspannung rund um den Platz mitschwingt. Im Training selbst passt die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Spaß.
Die letzte Einheit vor dem Endspiel ist nach etwa 75 Minuten beendet, nach Aktivierung und Passform gibt es ein paar Antritte für schnelle Beine.
Anschließend folgt ein intensives Drei-gegen-Drei plus Torhüter, bei dem Timmy Thiele kein Teil mehr ist, während Justin Butler mit Adduktorenproblemen komplett passen muss.
Alle 60 Sekunden wechseln die sechs Gruppen durch. Wollitz ruft: "Die zweite Runde muss besser werden." Und es wird besser. Nach vier Runden ist Schluss, das Team feuert noch ein paar Abschlüsse auf die Tore, dann geht es zu den Fans und in den Bus, der um 12.30 Uhr Richtung Regensburg rollt.
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze