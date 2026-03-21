So verspielt Cottbus den Aufstieg! Energie-Qual gegen Kellerkind Ulm

Cottbus - Stimmungskiller in der Lausitz! Energie Cottbus lässt gegen Kellerkind SSV Ulm sichere Punkte liegen und kommt hintenraus nur zu einem 1:1 (0:1). Nach dem Krampf-Auftritt gegen fast schon abgestiegene Spatzen ist Platz zwei so gut wie weg.

Fragende Blicke in den Cottbuser Gesichtern: Diese erste Hälfte war zu wenig. © Imago / Jan Huebner

Die ersten 20 Minuten deutete alles auf einen Cottbuser Heimsieg hin. Energie kontrollierte und dominierte das Spiel und dann schlug Ulm zu: Leon Dajaku spielte einen einfachen Doppelpass mit Lucas Röser und stach frei vor Funk zu (21.). Die überraschende Führung für die Gäste, die bis dato gar keine Aktie am Spiel hatten.

Bei Energie, das mit drei Neuen in der Startelf begann, häuften sich die Fehler im Spielaufbau. Einmal brach Axel Borgmann, als Linksverteidiger, durch, schoss aber einen Ulmer Abwehrspieler ab (27.).

Später vergab Butler aus zentraler Position deutlich (34.). Erstes Gemurmel machte sich auf den Rängen breit.

Nach 40 Minuten dann die Großchance für Cottbus, doch Ulms Niko Vukancic klärte eine Hereingabe vor dem einschussbereiten Erik Engelhardt wenige Meter vor der Linie. Kurz darauf setzte ein wütender Tolcay Cigerci zum Solo an, zielte aber zu hoch (45.).