Stimmungskiller nach Achterbahnsieg: Fraktur-Verdacht bei Cottbus-Profi!

Cottbus - Hat Energie Cottbus diesen irren Sieg teuer bezahlt? Nach dem wilden 3:2 über Viktoria Köln wird im FCE-Lager das Schlimmste im Fall von King Manu (22) befürchtet.

Energie Cottbus schwimmt weiter auf der Erfolgswelle, aber bangt jetzt um die Gesundheit von King Manu (2.v.r.). (Archivbild) © IMAGO / speedshot

Der Abwehr-Hüne musste zur Pause verletzungsbedingt raus, hatte schon gegen Ende des ersten Durchgangs verletzt auf dem Rasen gesessen.

Laut Pele Wollitz (60) "wird gerade alles diskutiert im Physio-Bereich." Demnach haben sowohl Energies Physiotherapeut als auch der Mannschaftsarzt größte Sorgen um die Leihgabe von Fortuna Düsseldorf geäußert.

Der FCE-Cheftrainer präzisierte auf der Pressekonferenz: "Er knickt weg und kriegt dann einen Schlag."

Im Raum steht sogar eine Fraktur im Bereich des Sprunggelenks bis Schienbeins. Am Montag soll ein MRT Klarheit bringen.

Doch selbst dann ist nicht zwingend mit einer zeitnahen Diagnose zu rechnen. Wollitz angesäuert: "Ich hoffe, dass dann bis zum 24. [Dezember] die Auswertung da ist. Das ist nicht immer ganz so selbstverständlich."

Bei Can Moustfa (21) dauert es zuletzt 13 Tage, bis eine Auswertung des MRT kam. Wollitz wieder seriös: "Schnelle Informationen würden wir uns alle wünschen."