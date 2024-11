Trubel um Cottbus-Posting von Ex-Torjäger Tim Heike: Kommt es zu einer Energie-Rückkehr?

Dieses Bild postete Energies Ex-Torjäger Tim Heike (24) am Samstagabend auf Instagram. © Screenshot Instagram.com/timheike11

Der Ex-FCE-Torjäger hatte am Samstag auf Instagram eine Karte von seinem Standort in Cottbus geteilt. Große Aufregung unter den Anhängern, die die 21 Ligatreffer, die am Ende im Aufstieg gipfelten, nicht vergessen haben.



Heike hatte sich mit Tränen in den Augen unmittelbar nach dem Cottbuser Landespokalsieg verabschiedet.

Wenige Tage später unterschrieb er beim heutigen Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt, was bei vielen Energie-Fans auf wenig Gegenliebe stieß. Heike sei dem Ruf des Geldes gefolgt, so der Tenor.



Folgt jetzt die Rolle rückwärts? Pelé Wollitz, damals wie heute Cottbus-Coach, erklärte, dass Heike tatsächlich die Mannschaft und "den Staff" besucht habe.

Einem Wechsel schob der Trainer-Sportdirektor in Personalunion allerdings einen Riegel vor: "Es wird keine Gespräche mit dieser Personalie im Winter geben." Dies gelte sowohl für einen festen Transfer als auch eine Leihe.