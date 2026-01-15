Transfer-Hickhack in Cottbus! Bläst Wollitz die Cigerci-Nummer ab?
Cottbus - Aus diesem Pele Wollitz (60) wird man nicht schlau! Die ganze Lausitz fiebert einer Verpflichtung von Tolga Cigerci (33) entgegen. Doch auf der Donnerstags-PK bläst der Cottbus-Trainer einen Transfer des Ex-Bundesliga-Stars regelrecht ab!
Auf Nachfrage der heiß diskutierten Personalie wirkt Wollitz resigniert: "Das ist eine Größenordnung, ich glaube, das würde diesen Verein erschüttern."
Rumms, das ist überhaupt nicht das, was viele hören wollen. Vielmehr hatte Wollitz nach seinen Äußerungen im MagentaSport-Podcast Hoffnungen auf einen Vertrag gemacht.
Doch es hakt bei den Gesprächen mit dem vereinslosen Routinier. Offenbar hat es seit Dienstag eine neue Verhandlungsrunde gegeben. Wollitz nebulös: "Diese Preise sind in der Bundesliga-Zeit nicht bezahlt worden."
Was der Energie-Trainer durch die Blume sagen will - die Vorstellungen des früheren Hertha-Profis sind für Cottbuser Verhältnisse viel zu hoch und könnten das intakte Gehaltsgefüge durcheinander bringen!
Wollitz führt aus: "Der Durchschnittsverdienst der Mannschaft ist eigentlich Regionalliga." Doch der ältere der Cigerci-Brüder spielte und verdiente in seiner Karriere auf einem ganz anderen Level.
Energie Cottbus: Tolga Cigerci könnte neuer Fixpunkt werden - nur zu welchem Preis?
Es ist nicht so, dass die Verantwortlichen den Wunsch von Mannschaft und Umfeld nicht vernommen hätten, den Hochbegabten in die Lausitz zu lotsen. Wollitz' Ausführungen am Donnerstag klingen jedoch wie ein Rückzug.
"Deswegen frage ich: Soll man sich in solchen Regalen bedienen dürfen? Macht das Sinn für diesen Klub?", so der FCE-Coach, der sich mehr und mehr in Rage redet.
Und dann hat das Cottbuser Sprachrohr noch eine ganz harte Nuss parat: Nach seiner Ansicht sei der Standort Cottbus mit seinen Zuschauern und Sponsoren noch nicht so weit, sich an Spielern wie dem viermaligen türkischen Nationalspieler bedienen zu können.
Ist damit die Tür für einen Transfer zu? Noch bis zum 2. Februar ist das Wechselfenster geöffnet. Wollitz: "Ich will in den 14 Tagen nichts ausschließen."
Doch solange Cigerci auf seinen Gehaltsvorstellungen pocht, wird Cottbus unter Wollitz nichts Unvernünftiges tun.
Titelfoto: Marius Becker/dpa