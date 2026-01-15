Transfer-Hickhack in Cottbus! Bläst Wollitz die Cigerci-Nummer ab?

Cottbus - Aus diesem Pele Wollitz (60) wird man nicht schlau! Die ganze Lausitz fiebert einer Verpflichtung von Tolga Cigerci (33) entgegen. Doch auf der Donnerstags-PK bläst der Cottbus -Trainer einen Transfer des Ex- Bundesliga -Stars regelrecht ab!

Tolga Cigerci (33, l.) spielte in Deutschland nie unterhalb der Bundesliga. (Archivbild) © Marius Becker/dpa

Auf Nachfrage der heiß diskutierten Personalie wirkt Wollitz resigniert: "Das ist eine Größenordnung, ich glaube, das würde diesen Verein erschüttern."



Rumms, das ist überhaupt nicht das, was viele hören wollen. Vielmehr hatte Wollitz nach seinen Äußerungen im MagentaSport-Podcast Hoffnungen auf einen Vertrag gemacht.

Doch es hakt bei den Gesprächen mit dem vereinslosen Routinier. Offenbar hat es seit Dienstag eine neue Verhandlungsrunde gegeben. Wollitz nebulös: "Diese Preise sind in der Bundesliga-Zeit nicht bezahlt worden."

Was der Energie-Trainer durch die Blume sagen will - die Vorstellungen des früheren Hertha-Profis sind für Cottbuser Verhältnisse viel zu hoch und könnten das intakte Gehaltsgefüge durcheinander bringen!



Wollitz führt aus: "Der Durchschnittsverdienst der Mannschaft ist eigentlich Regionalliga." Doch der ältere der Cigerci-Brüder spielte und verdiente in seiner Karriere auf einem ganz anderen Level.