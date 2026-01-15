Wollitz will einen "Gamechanger", unterschreibt jetzt Cigerci?
Cottbus - Geht jetzt alles ganz schnell? Energie Cottbus arbeitet laut Trainer Pele Wollitz (60) an der Verpflichtung eines "Gamechangers". Alle Spuren führen zu Tolga Cigerci (33).
Der viermalige türkische Nationalspieler war zwar am Mittwoch zwar nicht Teil des FCE-Trainings, doch das könnte sich bald ändern.
Der frühere Hertha-Akteur ist intern erklärtes Transferziel des Drittliga-Spitzenreiters. Darauf deuten immer mehr Zeichen hin.
Speziell Wollitz-Äußerungen im MagentaSport-Podcast treffen haargenau auf den älteren Bruder von FCE-Topscorer Tolcay Cigerci (30) zu: "Es gibt diesen einen Spieler, wo wir überzeugt wären", so der Energie-Trainer vielsagend.
Wollitz führt aus: "Ich hab den Spielerrat am Samstag komplett mit einbezogen. Wir sind uns einig, dass uns dieser Spieler extrem guttun würde."
Einen Namen nennt der FCE-Entscheider nicht, ins Puzzle passt aber: Es soll ein Spieler sein "für den Defensivverbund, der das organisiert. [...] So ein Spielertyp, der uns alle mitreißt." Eine Beschreibung, die auf den 70-maligen Bundesliga-Kicker und Ex-Galatasaray-Star zutrifft.
Energie Cottbus soll durch den Bethke-Verkauf eine mittlere sechsstellige Summe erzielt haben
Laut Wollitz sei der Transfer-Wunsch "intern hinterlegt", der Ball liegt bei Cigerci, der auf die türkische Süper Lig spekuliert.
Bis vor Weihnachten hatte der vereinslose Sechser in Cottbus mittrainiert, seit Jahresbeginn erst einmal nicht mehr.
Doch Energie hat dank des Verkaufs von Elias Bethke (22) nach Dresden jetzt deutlich bessere finanzielle Argumente, um den Routinier zu locken.
Wie TAG24 erfuhr, soll Cottbus durch den Bethke-Transfer soll Cottbus eine mittlere sechsstellige Summe eingenommen haben.
Über die exakte Höhe schweigen sich die Beteiligten aus. Klub-intern galten lange die für Ex-Keeper Alexander Meyer (34, heute Dortmund) 2017 erzielten 400.000 Euro als Mindesthöhe. Auch eine Weiterverkaufsklausel soll Teil des Deals sein.
Rund um Jahreswechsel rechnete dem Vernehmen nach keiner mit einem sofortigen Bethke-Abschied. Dank der ungeplanten Einnahme könnte es jetzt schnell gehen - nach TAG24-Informationen arbeitet der Verein daran, noch vor dem Saarbrücken-Spiel einen Neuzugang vorzustellen …
Titelfoto: Soeren Stache/dpa