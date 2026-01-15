Wollitz will einen "Gamechanger", unterschreibt jetzt Cigerci?

Cottbus - Geht jetzt alles ganz schnell? Energie Cottbus arbeitet laut Trainer Pele Wollitz (60) an der Verpflichtung eines "Gamechangers". Alle Spuren führen zu Tolga Cigerci (33).

Zuletzt trug Tolga Cigerci (33) in Deutschland das Hertha-Trikot. Schon bald könnte er in die Dienstkleidung von Cottbus schlüpfen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Der viermalige türkische Nationalspieler war zwar am Mittwoch zwar nicht Teil des FCE-Trainings, doch das könnte sich bald ändern.

Der frühere Hertha-Akteur ist intern erklärtes Transferziel des Drittliga-Spitzenreiters. Darauf deuten immer mehr Zeichen hin.



Speziell Wollitz-Äußerungen im MagentaSport-Podcast treffen haargenau auf den älteren Bruder von FCE-Topscorer Tolcay Cigerci (30) zu: "Es gibt diesen einen Spieler, wo wir überzeugt wären", so der Energie-Trainer vielsagend.



Wollitz führt aus: "Ich hab den Spielerrat am Samstag komplett mit einbezogen. Wir sind uns einig, dass uns dieser Spieler extrem guttun würde."

Einen Namen nennt der FCE-Entscheider nicht, ins Puzzle passt aber: Es soll ein Spieler sein "für den Defensivverbund, der das organisiert. [...] So ein Spielertyp, der uns alle mitreißt." Eine Beschreibung, die auf den 70-maligen Bundesliga-Kicker und Ex-Galatasaray-Star zutrifft.