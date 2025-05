Von wegen Sommerpause! Das steht diese Woche bei Energie Cottbus an

Die Telefone stehen wenige Tage nach dem Tränen-Drama bei Energie Cottbus nicht still. TAG24 sagt, was diese Woche in der Lausitz los ist.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Die Telefone stehen wenige Tage nach dem Tränen-Drama bei Energie Cottbus nicht still, die neue Saison muss geplant werden. TAG24 hat nachgefragt, was diese Woche in der Lausitz los ist.

Auch im LEAG Energie Stadion gibt es in der spielfreien Zeit alle Hände voll zu tun. © Robert Michael/dpa "Nein, wir gehen noch nicht in den Urlaub, zumindest nicht alle", meint FCE-Sprecher Stefan Scharfenberg-Hecht am Telefon. Auf der FCE-Geschäftsstelle herrscht trotz Sommerpause weiterhin Betrieb, denn nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Auf der Agenda der Cottbuser stehen diverse Themen. Da wäre die Einbindung des neuen Online-Ticket-Systems, damit der Dauerkartenverkauf im Juni starten kann. Am in die Jahre gekommenen LEAG Energie Stadion muss immer etwas getan werden, auch hier muss nach dem verpassten Aufstieg ein (neuer) Plan her. Energie Cottbus Saarbrücken jubelt, die Lausitz weint! Cottbus-Spieler vergießt im TV-Interview Tränen Zudem möchte Energie das Mediencenter modernisieren. Und natürlich gibt es sportliche Themen: Der Sommerfahrplan stehe zu großen Teilen, die ersten Testspiele sind schon fix. Trainingsauftakt soll am 22./23. Juni sein. Der erste Spieltag der 3. Liga folgt am ersten August-Wochenende.

Energie Cottbus hat viele Personalthemen zu klären