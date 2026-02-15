War der Ball drin? Fußball-Deutschland diskutiert über dieses Tor

Cottbus - Riesen-Aufregung in Cottbus nach Abpfiff : Energie fühlt sich gegen Waldhof Mannheim (1:1) um das vermeintliche Siegtor betrogen.

Tolcay Cigerci (31, r.) kann es nicht fassen und fühlt sich von Schiedsrichter Ben Uhrig um ein Tor betrogen. © IMAGO / Matthias Koch

Tolcay Cigerci (31) und Axel Borgmann (31) stürmten auf Schiri Ben Henry Uhrig (25) los und forderten vehement Tor. Doch der Referee blieb bei seiner Entscheidung - kein Treffer.

Auch nach Abpfiff ist die Szene nicht zu 100 Prozent aufzulösen, da es keine Torlinientechnik in der 3. Liga gibt.

Die ersten Bilder in Slow-Motion lassen nur Indizien zu: Der Ball springt von der Unterkante der Latte hinter die Linie, wo auch Mannheims Torhüter Thijmen Nijhuis (27) steht.

Wie eine Kamera-Einstellung des SWR zeigt, befinden sich die Beine und Arme des Keepers deutlich hinter der Linie, der Oberkörper bildet ein kleines Hohlkreuz nach vorne.

Von seiner Hüfte prallt der Ball aus dem Tor. Das Netz zappelt, weil der Mannheimer mit beiden Armen oben dagegen stößt.

Auch wenn die Tendenz Richtung Treffer geht, ist Nijhuis Position kein klarer Beweis dafür, um mit 100 Prozent Sicherheit auf Tor entscheiden.