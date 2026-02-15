War der Ball drin? Fußball-Deutschland diskutiert über dieses Tor
Cottbus - Riesen-Aufregung in Cottbus nach Abpfiff: Energie fühlt sich gegen Waldhof Mannheim (1:1) um das vermeintliche Siegtor betrogen.
Tolcay Cigerci (31) und Axel Borgmann (31) stürmten auf Schiri Ben Henry Uhrig (25) los und forderten vehement Tor. Doch der Referee blieb bei seiner Entscheidung - kein Treffer.
Auch nach Abpfiff ist die Szene nicht zu 100 Prozent aufzulösen, da es keine Torlinientechnik in der 3. Liga gibt.
Die ersten Bilder in Slow-Motion lassen nur Indizien zu: Der Ball springt von der Unterkante der Latte hinter die Linie, wo auch Mannheims Torhüter Thijmen Nijhuis (27) steht.
Wie eine Kamera-Einstellung des SWR zeigt, befinden sich die Beine und Arme des Keepers deutlich hinter der Linie, der Oberkörper bildet ein kleines Hohlkreuz nach vorne.
Von seiner Hüfte prallt der Ball aus dem Tor. Das Netz zappelt, weil der Mannheimer mit beiden Armen oben dagegen stößt.
Auch wenn die Tendenz Richtung Treffer geht, ist Nijhuis Position kein klarer Beweis dafür, um mit 100 Prozent Sicherheit auf Tor entscheiden.
Schiedsrichter kann durch das Getümmel nichts sehen, Linienrichter steht nicht auf der Höhe
Auch nach dem Spiel gehen die Diskussionen im Cottbuser Presseraum weiter. Energie-Trainer Pele Wollitz (60) meint: "Wer sich das genau anguckt, weiß, dass das ein klares 2:1 ist."
Zugleich nimmt er wohlwollend den bemitleidenswerten Unparteiischen in Schutz: "Die Schuld auszuschütten an den Schiri, wäre verkehrt."
Dieser ist am Sechzehner ganz regulär positioniert, kann aufgrund des Getümmels nicht seriös auf ein Tor entscheiden, was nicht klar ersichtlich ist.
Bitter aus Energie-Sicht: Da die Ecke mit Schnitt getreten wird, kann der Linienrichter nicht auf Höhe Torlinie stehen, ohne Cottbus' Tolcay Cigerci zu behindern. Sein Blickwinkel ist verzerrt.
Deswegen gibt sich Wollitz auch genügsam und nimmt lieber seine eigenen Spieler in die Pflicht: "Die Schiedsrichter haben den schwersten Job, weil sie von oben diesen Druck kriegen. [...] King [Manu] kann vorher das 2:1 machen."
Der FCE-Verteidiger brachte zwei Minuten zuvor aus wenigen Metern freistehend den Ball nicht an Mannheims Nijhuis vorbei.
So oder so dürften nach diesem Aufreger die Diskussionen bezüglich technischer Hilfsmittel in der dritten deutschen Profiliga wieder an Fahrt aufnehmen.
Titelfoto: IMAGO / Matthias Koch