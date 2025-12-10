Von wegen Winterwechsel! Cigerci wird in Cottbus sesshaft - und hat Großes vor
Cottbus - Ist dem Topspieler der 3. Liga die Familie wichtiger als das große Geld? Seit Montag kursiert das Gerücht, dass Rot-Weiss Essen an Cottbus' Zauberfuß Tolcay Cigerci (30) baggert, die in Essen ansässige WAZ hatte berichtet. Doch nach TAG24-Recherchen spricht unter anderem Cigercis familiäre Situation klar gegen einen Winterwechsel.
Denn Cigerci ist mit seiner Familie vor wenigen Wochen von Berlin nach Cottbus gezogen. Bis dahin ist der Offensivspieler nahezu täglich zwischen Hauptstadt und Lausitz gependelt.
Damit ist jetzt Schluss! Im Sinne der Familie haben die Cigercis ihre neue Bleibe in Cottbus aufgeschlagen.
Besonders Filius Nayel, der Anfang Oktober das Licht der Welt erblickte, dürfte sich über mehr Mußestunden mit dem Papa freuen.
Auch bei den jüngsten beiden Heimspielen war Cigerci mit Frau und Kind im Stadion. Sein Bruder Tolga (33, vereinslos) und sein Papa sahen zwei furiose Cottbuser Heimsiege mit einem glänzend aufgelegten Tolcay.
Unter diesen Umständen ist die Frage berechtigt: Wechselt jemand mit Kind und Kegel den Wohnort, um sich wenige Wochen später wieder zu verabschieden?
Tolcay Cigerci fühlt sich in Cottbus superwohl - trotzdem gibt es immer wieder Anfragen
TAG24 telefonierte mit Cigerci-Berater Kadir Özdogan (52), der klarstellt:
"Wir sind total glücklich in Cottbus, haben gar keine Pläne zwecks eines Winterwechsels. Tolcay konzentriert sich darauf, mit Energie aufzusteigen."
Zugleich betont er, dass für den Ausnahmekönner der 3. Liga immer wieder Anfragen eintrudeln. Vergangenen Sommer umgarnte Liga-Konkurrent Alemannia Aachen öffentlich Energies Topspieler - und fing sich eine deutliche Abfuhr ein.
Papa-Glück, Umzug, Topscorer, Spitzenreiter - ein Winterwechsel Cigercis erscheint äußerst unwahrscheinlich, zumal Energie nicht in Nöten ist: Cigercis Vertrag läuft noch bis Sommer 2027.
Klar ist dennoch, dass es deutlich finanzkräftigere Klubs als Cottbus gibt. Rot-Weiss Essen präsentierte am Dienstagabend seinen Mitgliedern Zahlen, von denen Energie weit entfernt ist: In der Saison 2024/25 erwirtschaftete RWE Umsatzerlöse in Höhe von 20,9 Millionen Euro.
In Cottbus munkelt man, dass der FCE-Gesamtetat in dieser Saison knapp die Hälfte dessen beträgt.
Titelfoto: Robert Michael/dpa