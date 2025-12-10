Von wegen Winterwechsel! Cigerci wird in Cottbus sesshaft - und hat Großes vor

Cottbus - Ist dem Topspieler der 3. Liga die Familie wichtiger als das große Geld? Seit Montag kursiert das Gerücht, dass Rot-Weiss Essen an Cottbus' Zauberfuß Tolcay Cigerci (30) baggert, d ie in Essen ansässige WAZ hatte berichtet. Doch nach TAG24-Recherchen spricht unter anderem Cigercis familiäre Situation klar gegen einen Winterwechsel.

Tolcay Cigerci (30, 3.v.l.) schoss Cottbus im Spitzenspiel gegen Duisburg in letzter Minute zum Sieg. © Julius Frick/dpa

Denn Cigerci ist mit seiner Familie vor wenigen Wochen von Berlin nach Cottbus gezogen. Bis dahin ist der Offensivspieler nahezu täglich zwischen Hauptstadt und Lausitz gependelt.

Damit ist jetzt Schluss! Im Sinne der Familie haben die Cigercis ihre neue Bleibe in Cottbus aufgeschlagen.

Besonders Filius Nayel, der Anfang Oktober das Licht der Welt erblickte, dürfte sich über mehr Mußestunden mit dem Papa freuen.

Auch bei den jüngsten beiden Heimspielen war Cigerci mit Frau und Kind im Stadion. Sein Bruder Tolga (33, vereinslos) und sein Papa sahen zwei furiose Cottbuser Heimsiege mit einem glänzend aufgelegten Tolcay.

Unter diesen Umständen ist die Frage berechtigt: Wechselt jemand mit Kind und Kegel den Wohnort, um sich wenige Wochen später wieder zu verabschieden?