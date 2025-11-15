Wilder Schlagabtausch in Brandenburg: Cottbus wackelt, aber fällt nicht
Potsdam-Babelsberg - Schmuddelwetter am Samstagnachmittag - beste Bedingungen für einen zünftigen Pokalkrimi im Brandenburger Landespokal zwischen Babelsberg 03 und Energie Cottbus? Ja! Den wilden Schlagabtausch entscheidet der Drittligist erst spät mit 4:2 (2:1) für sich.
Nach einem Ballgewinn in der Hälfte des Heimteams spielte Energie schnell und direkt in die Spitze und Moustfa frei, der frei vor Babelsberg-Keeper Stein zum 1:0 vollstreckte.
Das war garantiert nicht der Matchplan des Viertligisten, der das schwächste Heimteam der Regionalliga Nordost stellt.
Und in Minute neun klingelte es fast direkt noch mal, als Cigercis Tor wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Kurz wurde Engelhardt im Strafraum gehalten, einen Elfmeter gab es nicht.
Erneut eine Minute später lag der Ball im Cottbuser Tor, als Babelsbergs Covic nach einer Ecke einköpfte. Nach elf Minuten stand es 1:1.
Das Spiel blieb temporeich, Biankadi verpasst die erneute Führung nach Flanke am langen Pfosten (21.). Beide Teams spielten kompromisslos in die Spitze, doch Babelsberg nutzte den Riesen durch Lang nach einem Konter nicht (32.).
Das Tor machte dann der Drittligist: Pelivan zog aus dem Rückraum ab und Stein rutschte der Ball über die Handschuhe (39.) Torwartfehler. Cottbus freute sich über das 2:1, während sich Babelsberg ärgerte - zu dem Zeitpunkt hatten sie das Spiel neutralisiert. Mit 1:2 geht es in die Kabinen.
Energie Cottbus geht mit Glück vor der Pause in Führung, doch Babelsberg kommt wieder zurück
So furios die erste Hälfte begonnen hatte, startet auch die zweite: Lang brach über rechts durch, Sebald konnte nur nach vorne parieren, Didoss staubte zum 2:2 (52.) - alles wieder offen!
Jetzt knisterte es so richtig, die Pokal-Überraschung lag in der Luft. Cottbus brachte frische Kräfte und kam dem Tor wieder näher, doch Pelivan brachte den Querpass nach Konter in Überzahl nicht an den Mann (67.).
Kurz darauf klärte B03 mit vereinten Kräften noch vor der Linie (74.), ehe Energie den Ball ins Tor drückte: Zunächst scheiterte Borgmann noch an Stein, doch Cottbus blieb dran und Cigerci köpfte die Kugel in die Maschen, 2:3!
Doch damit war das Spiel nicht durch, Luis Müller zog nach einem Eckball aus dem Getümmel ab - knapp drüber (82.).
Die letzte Chance? Cottbus verlegte sich aufs Kontern, aber agierte zu umständlich. Babelsberg schmiss alles nach vorne und Energie nutzte den freien Raum - Butler legte quer auf Hannemann, der 2:4-Endstand.
Erstmeldung: 13.28 Uhr, aktualisiert: 14.57 Uhr
Titelfoto: IMAGO / speedshot