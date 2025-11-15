Wilder Schlagabtausch in Brandenburg: Cottbus wackelt, aber fällt nicht

Potsdam-Babelsberg - Schmuddelwetter am Samstagnachmittag - beste Bedingungen für einen zünftigen Pokalkrimi im Brandenburger Landespokal zwischen Babelsberg 03 und Energie Cottbus ? Ja! Den wilden Schlagabtausch entscheidet der Drittligist erst spät mit 4:2 (2:1) für sich.

Pokalfight ab Minute eins: Beide Teams schenkten sich in den ersten 45 Minuten nichts. © IMAGO / Matthias Koch

Nach einem Ballgewinn in der Hälfte des Heimteams spielte Energie schnell und direkt in die Spitze und Moustfa frei, der frei vor Babelsberg-Keeper Stein zum 1:0 vollstreckte.

Das war garantiert nicht der Matchplan des Viertligisten, der das schwächste Heimteam der Regionalliga Nordost stellt.

Und in Minute neun klingelte es fast direkt noch mal, als Cigercis Tor wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Kurz wurde Engelhardt im Strafraum gehalten, einen Elfmeter gab es nicht.

Erneut eine Minute später lag der Ball im Cottbuser Tor, als Babelsbergs Covic nach einer Ecke einköpfte. Nach elf Minuten stand es 1:1.

Das Spiel blieb temporeich, Biankadi verpasst die erneute Führung nach Flanke am langen Pfosten (21.). Beide Teams spielten kompromisslos in die Spitze, doch Babelsberg nutzte den Riesen durch Lang nach einem Konter nicht (32.).

Das Tor machte dann der Drittligist: Pelivan zog aus dem Rückraum ab und Stein rutschte der Ball über die Handschuhe (39.) Torwartfehler. Cottbus freute sich über das 2:1, während sich Babelsberg ärgerte - zu dem Zeitpunkt hatten sie das Spiel neutralisiert. Mit 1:2 geht es in die Kabinen.