Ohne Cigerci! So startet Energie Cottbus ins neue Jahr
Cottbus - Wenn am Freitag der erste Ball im neuen Jahr bei Energie Cottbus rollt, wird Gastspieler und Ex-Bundesliga-Star Tolga Cigerci (33) vorerst nicht mehr dabei sein.
Dies bestätigte sein Berater Kadir Özdogan (52) TAG24 am Telefon. Demnach liege die Priorität des defensiven Mittelfeldspielers nach wie vor auf einen Vereinswechsel in die Türkei, am liebsten in die Süper Lig.
Der ältere Bruder von Energie-Topspieler Tolcay Cigerci (30) hat allein in der höchsten türkischen Spielklasse bis heute 173 Partien absolviert.
Zuletzt für Sivasspor, das im Sommer 2024 aus der Süper Lig abgestiegen war. Auch Cigercis Vertrag war damit beendet.
Der frühere Hertha-Akteur hatte sich daraufhin mit einem Personaltrainer fitgehalten, ehe er Mitte Oktober ins Teamtraining des Drittligisten einstieg und mit seinem Bruder zauberte.
Ist damit ein möglicher Vertrag in Cottbus gänzlich ausgeschlossen? Nicht unbedingt. Der Fokus von Tolga soll aber nach wie vor auf eine höhere Aufgabe liegen. Sollte die nicht in der Türkei gefunden werden, könnten Energie eine Option werden.
Jedoch: Während in Deutschland das Transferfenster am 2. Februar schließt, dauert die türkische Winterperiode bis zum 6. Februar. Da sind in beiden Ländern die Ligen längst wieder angelaufen.
Wintervorbereitung bei Energie Cottbus: Zwei Testspiele angesetzt - Gegner für Generalprobe gesucht
Bis es so weit ist, absolviert Energie eine zweiwöchige Vorbereitung mit mindestens zwei Testspielen:
Am 7. Januar kommt es in Cottbus zum Duell mit Regionalliga-Klub VSG Altglienicke (13 Uhr), gegen die der Drittligist bereits im Sommer testete.
Eine Woche später - und damit drei Tage vor dem Liga-Restart beim 1. FC Saarbrücken (17. Januar, 14 Uhr) - empfängt Energie die U23 von Hertha BSC.
Für den 10. Januar wird noch ein Gegner zur Generalprobe gesucht, da die potenzielle Startelf gegen die Hertha Bubis kaum jene sein wird, die wenige Tage später in den Bus Richtung Saarland steigt.
Bis dahin wird in Cottbus ordentlich rangeklotzt - nach dem Auftakt am Freitag sogar per Doppeleinheit am Samstag und Sonntag.
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze