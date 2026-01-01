Ohne Cigerci! So startet Energie Cottbus ins neue Jahr

Cottbus - Wenn am Freitag der erste Ball im neuen Jahr bei Energie Cottbus rollt, wird Gastspieler und Ex- Bundesliga -Star Tolga Cigerci (33) vorerst nicht mehr dabei sein.

Tolga Cigerci (33, h.l.) dribbelte beim vorletzten Cottbus-Training 2025 in orange-schwarzen Tretern auf. (Archivfoto) © TAG24/Lukas Schulze

Dies bestätigte sein Berater Kadir Özdogan (52) TAG24 am Telefon. Demnach liege die Priorität des defensiven Mittelfeldspielers nach wie vor auf einen Vereinswechsel in die Türkei, am liebsten in die Süper Lig.

Der ältere Bruder von Energie-Topspieler Tolcay Cigerci (30) hat allein in der höchsten türkischen Spielklasse bis heute 173 Partien absolviert.

Zuletzt für Sivasspor, das im Sommer 2024 aus der Süper Lig abgestiegen war. Auch Cigercis Vertrag war damit beendet.

Der frühere Hertha-Akteur hatte sich daraufhin mit einem Personaltrainer fitgehalten, ehe er Mitte Oktober ins Teamtraining des Drittligisten einstieg und mit seinem Bruder zauberte.

Ist damit ein möglicher Vertrag in Cottbus gänzlich ausgeschlossen? Nicht unbedingt. Der Fokus von Tolga soll aber nach wie vor auf eine höhere Aufgabe liegen. Sollte die nicht in der Türkei gefunden werden, könnten Energie eine Option werden.

Jedoch: Während in Deutschland das Transferfenster am 2. Februar schließt, dauert die türkische Winterperiode bis zum 6. Februar. Da sind in beiden Ländern die Ligen längst wieder angelaufen.