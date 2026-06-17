Wird diese Ikone bald Cottbus-Herrentrainer?

Cottbus - Heute in einer Woche startet Energie Cottbus die Vorbereitung auf die Mission 2. Bundesliga - dann mit Daniel Ziebig (43) auf dem Platz?

Energies Daniel Ziebig (43, r.) im Austausch mit Schalkes U17-Trainer Charles Takyi (41), der mit Ziebig einst zusammen für Cottbus spielte. © IMAGO / Funke Foto Services

Um die Position der Energie-Ikone gibt es nach TAG24-Informationen intern neue Gedankenspiele!

Eigentlich war "Ziebe" nach zwei Jahren als B-Junioren-Trainer als künftiger U19-Chef vorgesehen. Diese Hochstufung war von langer Hand geplant und vom Verein vor knapp zwei Wochen offiziell verkündet worden.

Jetzt könnte es aus folgendem Grund zu einer "internen Umbesetzung" kommen: Energie sucht seit Langem (bislang ergebnislos) einen weiteren Co-Trainer.

Zum einen, um die Belastung für Chefcoach Pele Wollitz (60), der gleichzeitig den Sportlichen Leiter gibt, zu reduzieren. Zum anderen schreibt die DFL vor, neben einem Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz auch einen Trainer mit A-Schein zu führen.

Diese besitzt Ex-Profi Ziebig, der noch zu Lausitzer Bundesliga-Zeiten (2006-2009) für Energie die Knochen hinhielt. Wird Ziebig also gleich noch mal befördert?