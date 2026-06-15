Neue Nummer 1 fix: Ex-Herthaner Lotka fliegt künftig für Cottbus!
Cottbus/Düsseldorf - Ein Ex-Herthaner wird künftig die Bälle von Energies Torlinie fischen: Keeper Marcel Lotka (25) ist in Cottbus angekommen!
Am Montagabend verkündete der Aufsteiger dies, was am Nachmittag durchgedrungen war: Lotka wird Energies neuer Rückhalt.
Lotka war zuletzt der zweite Torwart Fortuna Düsseldorfs, durch den Abstieg in die 3. Liga hat sein Vertrag Gültigkeit verloren. Bei der Fortuna war am starken und langjährigem Stammtorhüter Florian Kastenmeier (28) kein Vorbeikommen.
In Cottbus könnte der Deutsch-Pole zur Nummer 1 in der 2. Liga aufsteigen! Nach dem Abgang von Marius Funk (30) Richtung VfB Stuttgart und dem Übergang Alexanders Sebalds (29) vom Spieler zum Torwarttrainer suchte Cottbus zwei neue Keeper.
Sebald erklärt: "Wir haben uns Zeit gelassen und den Markt ganz in Ruhe sondiert. Die Gespräche mit Marcel waren sehr offen, die Chemie stimmt und wir haben schnell gemerkt, dass er die Herausforderung hier bei uns sehr gerne annimmt. Das Gesamtpaket menschlich und sportlich stimmt, das war uns wichtig. Marcel ist im besten Fußballeralter, bringt Profi-Erfahrung und Qualität mit. Das war uns wichtig."
Marcel Lotka wechselt zu Energie Cottbus, VfB Stuttgarts Florian Hellstern kommt wohl nicht
Lotka dürfte vielen Fans vor allem als Herthas letzter Hoffnungsschimmer in Erinnerung geblieben sein. Der Jungkeeper ging 2021/22 als U23-Torhüter und Nummer 3 in die Saison und war plötzlich tief im Bundesliga-Abstiegskampf zur Stelle.
Wie Phönix aus der Asche ließ Lotka mit mehreren Glanzparaden in zehn Spielen des Saisonfinales bis zum Schluss den Funken glimmen - und konnte Hertha dennoch nicht vor dem Absturz ins Unterhaus retten.
Persönlich besonders bitter: Lotka hatte zu dem Zeitpunkt längst beim BVB unterschrieben, sollte in den drei Folgesaisons der Stammkeeper der Drittliga-Truppe (84 Spiele, 113 Gegentore, 24 weiße Westen) werden. Im vergangenen Jahr Düsseldorf widerfuhr ihm dann dasselbe Schicksal wie mit Hertha.
In Cottbus dürfte ein Auftritt nachhaltig in Erinnerung geblieben sein: Beim Auswärtsspiel mit Herthas U23 im November 2021 trieb Lotka mit mehreren Glanzparaden Energie zur Weißglut im Titelkampf und nahm einen Zähler aus der Lausitz mit.
Mit dieser Entscheidung scheint auch klar: Die Akte Florian Hellstern (18), dessen Rolle Funk in Stuttgart einnehmen soll, kann geschlossen werden. Energie war an Deutschland großem Torwart-Talent als möglichen Leihkeeper genauso interessiert wie zig andere Zweitligisten und Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn.
Erstmeldung: 14.10 Uhr, aktualisiert: 19.40 Uhr
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa