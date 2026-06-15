Neue Nummer 1 fix: Ex-Herthaner Lotka fliegt künftig für Cottbus!

Cottbus/Düsseldorf - Ein Ex- Herthaner wird künftig die Bälle von Energies Torlinie fischen: Keeper Marcel Lotka (25) ist in Cottbus angekommen!

Marcel Lotka (25, v.) flog einst im Hertha-Trikot nach den Bällen - und künftig für Cottbus? (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Am Montagabend verkündete der Aufsteiger dies, was am Nachmittag durchgedrungen war: Lotka wird Energies neuer Rückhalt.

Lotka war zuletzt der zweite Torwart Fortuna Düsseldorfs, durch den Abstieg in die 3. Liga hat sein Vertrag Gültigkeit verloren. Bei der Fortuna war am starken und langjährigem Stammtorhüter Florian Kastenmeier (28) kein Vorbeikommen.

In Cottbus könnte der Deutsch-Pole zur Nummer 1 in der 2. Liga aufsteigen! Nach dem Abgang von Marius Funk (30) Richtung VfB Stuttgart und dem Übergang Alexanders Sebalds (29) vom Spieler zum Torwarttrainer suchte Cottbus zwei neue Keeper.

Sebald erklärt: "Wir haben uns Zeit gelassen und den Markt ganz in Ruhe sondiert. Die Gespräche mit Marcel waren sehr offen, die Chemie stimmt und wir haben schnell gemerkt, dass er die Herausforderung hier bei uns sehr gerne annimmt. Das Gesamtpaket menschlich und sportlich stimmt, das war uns wichtig. Marcel ist im besten Fußballeralter, bringt Profi-Erfahrung und Qualität mit. Das war uns wichtig."