Nächster Spieler bei Energie Cottbus fix: Publikumsliebling bleibt trotz anderer Angebote!

Cottbus - Der nächste Spieler für die kommende Saison bei Energie Cottbus ist fix: Publikumsliebling Henry Rorig (26) bleibt und das trotz anderer Offerten aus der 2. Bundesliga . Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, verlängerte der Rechtsverteidiger seinen Vertrag.

Henry Rorig (26) nimmt mit dem FC Energie Cottbus das Projekt 2. Bundesliga in Angriff. © FC Energie

Das dürfte auch die Fans freuen, bei denen der dynamische Muskelmann mit dem harten Schuss seit Längerem zu den Favoriten zählt.

"Heutzutage sagt man ja gerne so scherzhaft, dass er eine 'Maschine' ist. Wenn diese 'Maschine' mit seiner Qualität so richtig ins Rollen kommt, dann hat Henry einen extremen Impact auf unser Spiel. Zum Ende der Saison haben wir zudem gesehen, welchen Impuls Henry unserem Spiel auch von der Bank aus geben konnte, um richtig Druck reinzubringen und auch das Spiel nochmal zu verändern", lobt Cheftrainer Pele Wollitz (60).

Die Verlängerung ist alles andere als selbstverständlich. Rorig hatte sich nach zwei starken Saisons bei zahlreichen Zweitligisten ins Notizbuch gespielt. Unter anderem Holstein Kiel soll laut TAG24-Infos beim Außenspieler angefragt haben.

Energie fühlte im Vorjahr erstmals bezüglich einer Vertragsverlängerung vor, die lehnte Rorig zu dem Zeitpunkt ab. Sein Blick sei immer in Richtung 2. Bundesliga gewesen.

Dieses Ziel kann sich Rorig jetzt mit Cottbus erfüllen, wo er in zwei Jahren 72 Pflichtspiele bestritt und 18 Torbeteiligungen zum Erfolg beitrug.