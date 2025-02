Wird er neuer Cottbus-Trainer? Gerücht um interne Lösung für Wollitz-Nachfolge

Ex-Profi Daniel Ziebig (42) soll ein möglicher Wollitz-Nachfolger sein. © IMAGO / Fotostand

Gemeinsam mit der SGD stieg er 2002 in die Regionalliga Nord auf, nur zwei Jahre später folgte der Aufstieg in die Zweitklassigkeit.

2013 beendete er seine Karriere beim Halleschen FC, blieb dem Verein aber noch mehrere Jahre erhalten - und wurde U17-Coach sowie Co-Trainer.

Nach zwei Jahren als Scout und U23-Coach von Hansa Rostock kehrte er im Sommer des vergangenen Jahres zurück nach Cottbus und übernahm dort die U17.

Ob Ziebig letztendlich den Chefcoach-Posten übernehmen wird, ist noch völlig unklar. Ausschlaggebend hierfür wird Wollitz' Entscheidung sein, die übereinstimmenden Medienbereichen zufolge nicht endgültig besiegelt zu sein scheint.

Diese werde er in absehbarer Zeit treffen, bestätigte er in der vergangenen Woche: "Wenn ich die hundertprozentige Garantie hätte, dass Energie Cottbus in einer Konstellation die nächsten zehn Jahre sicher in der 3. Liga ist, gehe ich morgen nach Hause", so Wollitz.

Dafür brauche man neben Vertrauen und Sicherheit auch die Unterstützung. "Deswegen wird es die nächsten Tage oder Wochen eine Entscheidung geben. Ich hoffe, dass sie die richtige für den Verein und nicht für mich ist."