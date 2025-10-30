Wollitz löst brisantes Aufstellungsrätsel von Energie Cottbus

Cottbus - Diese Aufstellung gab Rätsel auf. Auch zwei Tage nach dem DFB-Pokal -Spiel gegen RB Leipzig (1:4) fragen sich viele Beobachter, weshalb Cottbus -Coach Pele Wollitz (60) ausgerechnet auf Top-Torjäger Erik Engelhardt (27), der sich zuletzt in Galaform präsentierte, in der Startelf verzichtete.

Pele Wollitz (60) wollte Pokalgegner RB Leipzig mit einem Kniff überraschen. © Picture Point / Roger Petzsche

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen 1860 München (Samstag, 14 Uhr) brachte der erfahrene Trainer Licht ins Dunkel:

"Die erste Etappe war, mit einem guten Ergebnis in die Halbzeit zu gehen" und dann zum zweiten Durchgang den "formstarken, frischen Spieler" Erik Engelhardt zu bringen.

Die Strategie war "hypothetisch", so Wollitz, und zielte in dem intensiven Spiel darauf ab, dass Engelhardt seine Kräfte auf eine Halbzeit konzentrieren könne.

Statt seiner beorderte Wollitz Tolcay Cigerci (30) in vorderste Front. Der Edeltechniker stellte seine Gegenspieler immer wieder vor Aufgaben, lockte Leipzigs Verteidiger aus der Deckung. Die Folge: 16 Torabschlüsse für den Drittligisten.

Wollitz: "Dieser Matchplan ist komplett aufgegangen, was die Balleroberungen betraf, was die Abschlüsse betraf."