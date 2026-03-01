Wollitz und Taz schäkern miteinander! Geht da was im Sommer?

Viele Herzlichkeiten nach dem Topspiel: Im MagentaSport-Interview schäkern Cottbus' Pele Wollitz und Verls Berkan Taz miteinander. Geht da was im Sommer?

Von Lukas Schulze

Cottbus - Keine Tore im Spitzenspiel der 3. Liga, dafür viele Herzlichkeiten nach Abpfiff: Im MagentaSport-Interview schäkern Cottbus' Pele Wollitz (60) und Verls Berkan Taz (27) miteinander. Geht da was im Sommer?

Ex-Energieler Berkan Taz (27) kehrte am Samstag als Gegner nach Cottbus zurück. © IMAGO / Steffen Beyer Schon jetzt hat der Edeltechniker über 20 Scorerpunkte gesammelt - genauso wie in der Vorsaison. Muss sein nächster Schritt 2. Bundesliga heißen? Wollitz lobt Taz in höchsten Tönen: "Für mich ist das ein Spieler, der wenigstens 2. Liga spielen sollte." Beide haben eine gemeinsame Vergangenheit. In der Saison 2019/20 war Wollitz Taz' Entdecker und Förderer, kitzelte aus dem "Straßenfußballer" 19 Scorerpunkte in 22 Regionalliga-Partien heraus. Energie Cottbus Weiter kein Geld für Cottbus: Wollitz zerlegt Brandenburgs Sportminister verbal! Energie verpasste in der Corona-Saison den Aufstieg, Taz wagte den Sprung zum Sportclub Verl, zu dem er im Januar 2024 zurückkehrte. Pikant: Auch Wollitz baggerte zu dem Zeitpunkt an dem Spielmacher. Cottbus spielte seinerzeit noch viert-, Verl drittklassig und bekam den Zuschlag.

Berkan Taz' Vertrag läuft am Saisonende aus, Pele Wollitz mag Straßenfußballer wie ihn

Pele Wollitz (60) war einst Taz' Förderer und hält bis heute große Stücke auf seinen früheren Schützling. © IMAGO / Fotostand Für Wollitz eine nachvollziehbare Entscheidung, wie er vor dem Spieltag auf der Pressekonferenz betonte. Nichtsdestotrotz ist der Draht zwischen den beiden nach wie vor sehr gut. Taz: "Also ich glaube so eine Beziehung zu haben als Spieler und Trainer ist selten. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass ich ihn kennengelernt habe. Er hat ein perfektes Gespür genau für solche Spieler für mich." Wollitz entgegnet: "Der liebt Fußball. 24 Stunden. Und ich auch." Energie Cottbus Energie Cottbus vor Verl-Hit: Entscheidet Cigerci selbst über seine Aufstellung? Dennoch sind Individualisten wie Taz', auf die der Energie-Trainer steht, immer rarer gesät. "Wir gehen eigentlich ins Stadion wegen diesen Fußballern. [...] Es ist ein eigentlich schade, dass wir nur noch auf diese Athletik achten", hält Wollitz ein Plädoyer für Taz und alle klassischen Spielmacher. Taz gesteht nach dem von Taktik geprägten Spiel ehrlich: "Also heute hat es mir auf jeden Fall nicht Spaß gemacht." Vielleicht hat ja Taz in der nächsten Saison unter Wollitz wieder Spaß. Sein Vertrag in Verl läuft im Sommer aus …