Leihvertrag bei Energie Cottbus endet: Wie geht es mit Shootingstar Lucas Copado weiter?

Cottbus - Zuletzt postete Lucas Copado (21) fleißig Bilder von Ibiza. Mal lässig vom Strand, mal oberkörperfrei auf dem Fußballplatz mit Vater und "Individualtrainer" Francisco (50). Auf den Cottbuser Rasen wird der hochbegabte Offensivkicker so schnell nicht zurückkehren.

Deshalb wird Copado zum Cottbuser Trainingsstart am 22. Juni kaum anwesend sein, sein Leihvertrag war für die Saison 2024/25 befristet.

Zumal der österreichische Erstligist mit João Sacramento (36) einen neuen Trainer vorgestellt hat, der den Deutsch-Spanier sicherlich einmal selbst unter die Lupe nehmen will.

Die Vertragslage ist klar: Copado ist Angestellter von LASK, besitzt dort einen Kontrakt bis 2028 und wird in Linz zu den am 23. Juni startenden Leistungstests erscheinen.

Der technisch versierte Copado (v.) lernte in der abgelaufenen Saison, sich in der rauen 3. Liga zu behaupten. © Picture Point / Sven Sonntag

Und wie sieht man im FCE-Lager die Chancen auf eine erneute Leihe?

Kaderplaner Maniyel Nergiz (42) ließ gegenüber TAG24 wissen: "Wir würden alle direkt unterschreiben, ihn hier noch einmal zu sehen. Aber die Hoffnungen sind, glaube ich, nicht allzu groß, dafür war seine Saison meiner Meinung einfach zu gut. Er hat sich jetzt einfach den nächsten Schritt verdient. Und genau das, was man mit seiner Leihe anstrebt. Am Ende war das auch ein gutes Vorzeigemodell."

Im Klartext: Eine Weiterbeschäftigung wäre wohl nur mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga realistisch gewesen.

Stattdessen steht mit Lukas Michelbrink (20) ab Sonntag das nächste Top-Talent in den Startlöchern, das ebenfalls in der 3. Liga die nächsten Karriereschritte gehen will.

Der Ballmagnet ist der jüngere Bruder von Jonas Michelbrink (23, MSV Duisburg) und kommt wie Copado per Leihbasis. Bei Energie hätte keiner was dagegen, wenn er das nächste Vorzeigemodell wird.