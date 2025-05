Zweiter Neuzugang: Cottbus schlägt erneut in der Regionalliga zu

Cottbus - Nach der bitteren Enttäuschung um die verpasste Relegation treibt Energie Cottbus seine Personalplanungen für die neue Saison in der 3. Liga weiter voran. Am Samstag präsentierten die Lausitzer den zweiten Neuzugang.

Nyamekye Awortwie-Grant (24) wechselt von den Stuttgarter Kickers zu Energie Cottbus. © IMAGO / Pressefoto Baumann

Mit Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (24) wechselt eine echte Abwehrkante ins Team von Trainer Pele Wollitz (59). Der 1,93 Meter große Hüne spielte zuletzt in der Regionalliga Südwest bei den Stuttgarter Kickers.

Das Team stellte laut des Cottbuser Kaderplaners in der abgelaufenen Saison eine der besten Defensiven. "Daran hat auch Nyamekye seinen Anteil. Neben seiner enormen Präsenz und Kopfballstärke ist es das Gesamtpaket, was uns an ihm imponiert und dazu bewogen hat, ihn verpflichten zu wollen", erklärt Maniyel Nergiz (41).

In der Liga kam der gebürtige Tübinger auf 20 Einsätze, erzielte dabei ein Tor. Wollitz ist froh, den baumlangen Abwehrmann jetzt in seinen Reihen zu wissen. "Wir haben im Saisonverlauf, insbesondere in der Rückrunde gemerkt, dass unserer Mannschaft in vielen Situationen vor allem Größe und Kopfballstärke fehlte. Daran möchten wir arbeiten und unser Team diesbezüglich ausgewogener aufstellen", nennt der Coach einige Schlüsse, die er aus der abgelaufenen Saison gezogen hat.

Schon Anfang der Woche hatte sich Cottbus mit einem Spieler aus der Regionalliga verstärkt. Jannis Boziaris (22) war der erste Neuzugang, er kommt ebenfalls aus dem Baden-Württemberg nach Brandenburg, er lief zuletzt für Astoria Walldorf auf.