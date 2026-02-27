Talfahrt nimmt kein Ende: 1. FC Köln kassiert nächsten Dämpfer und bangt um Klassenerhalt
Augsburg - Ohne Said El Mala in der Startelf hat der 1. FC Köln einen weiteren Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga hinnehmen müssen. Beim FC Augsburg verloren die Geißböcke mit 0:2 (0:0).
Das erste Tor der Partie erzielte der junge Portugiese Rodrigo Ribeiro zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Marius Bülter begleitete Noah Banks nur, der den Ball nach innen brachte, dort nahm Ribeiro das Leder mit der Hacke und ließ Marvin Schwäbe im Tor der Kölner keine Chance.
In der Nachspielzeit machte Alexis Claude-Maurice den Deckel drauf, als er in das verwaiste Tor der Kölner traf. Zuvor hatte Cenk Özkacar die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch Keven Schlotterbeck konnte den Kopfball gerade so auf der Linie klären.
In der ersten Halbzeit traf Eric Martel nach einer Ecke zudem nur den Querbalken (38.). Daneben scheiterte Kristoffer Lund per Kopf an FCA-Keeper Finn Dahmen (48.).
Auch ein Kopfball von Luca Waldschmidt ging nur haarscharf am Gehäuse vorbei (59.).
1. FC Köln: Said El Mala darf ab der 66. Minute mitmachen
Ab der 66. Minute durfte dann auch Said El Mala mitmachen, der in der Vorwoche noch mit einem Tor und einer Vorlage zum Punktgewinn gegen die TSG Hoffenheim beigetragen hatte, doch diesmal blieb der U-Nationalspieler blass.
Im ersten Spielabschnitt waren die Hausherren das tonangebende Team und kamen gleich mehrmals gefährlich vor das Tor von FC-Schlussmann Schwäbe.
Zunächst parierte der Torwart einen Schuss von Rodrigo Ribeiro (4.), dann verhinderte Schwäbe nach einem wuchtigen Abschluss von Noah Banks das 0:1 (10.).
Nur eine Minute später war es wieder Ribeiro, der sein Glück versuchte, doch der Schuss ging nur knapp vorbei.
Die Statistik zum Bundesliga-Spiel FC Augsburg - 1. FC Köln
Bundesliga, 24. Spieltag
FC Augsburg - 1. FC Köln 2:0 (0:0)
FC Augsburg: Dahmen - Banks, K. Schlotterbeck, Zesiger - Fellhauer (82. Kade), Massengo (82. Rexhbecaj), Jakic (50. Keitel), Rieder, Kömür (82. Wolf), Claude-Maurice - Ribeiro (68. Gregoritsch)
1. F Köln: Schwäbe - van den Berg, Simpson-Pusey (78. Chavez), Özkacar - Kaminski, Martel (46. Johannesson), Krauß (84. Schenten), Lund, Waldschmidt (66. El Mala), Bülter (66. Niang) - Ache
Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden)
Zuschauer: 30.660 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Ribeiro (55.), 2:0 Claude-Maurice (90.+5.)
Gelbe Karten: Massengo, Banks, Zesiger, Keitel - Martel
Titelfoto: Harry Langer/dpa