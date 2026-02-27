Talfahrt nimmt kein Ende: 1. FC Köln kassiert nächsten Dämpfer und bangt um Klassenerhalt

Augsburg - Ohne Said El Mala in der Startelf hat der 1. FC Köln einen weiteren Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga hinnehmen müssen. Beim FC Augsburg verloren die Geißböcke mit 0:2 (0:0).

Hängende Köpfe bei den Spielern des 1. FC Köln nach dem 1:0-Führungstreffer des FC Augsburg. © Harry Langer/dpa

Das erste Tor der Partie erzielte der junge Portugiese Rodrigo Ribeiro zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Marius Bülter begleitete Noah Banks nur, der den Ball nach innen brachte, dort nahm Ribeiro das Leder mit der Hacke und ließ Marvin Schwäbe im Tor der Kölner keine Chance.

In der Nachspielzeit machte Alexis Claude-Maurice den Deckel drauf, als er in das verwaiste Tor der Kölner traf. Zuvor hatte Cenk Özkacar die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch Keven Schlotterbeck konnte den Kopfball gerade so auf der Linie klären.

In der ersten Halbzeit traf Eric Martel nach einer Ecke zudem nur den Querbalken (38.). Daneben scheiterte Kristoffer Lund per Kopf an FCA-Keeper Finn Dahmen (48.).

Auch ein Kopfball von Luca Waldschmidt ging nur haarscharf am Gehäuse vorbei (59.).