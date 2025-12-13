17 Jahre nach dem Aus: Jürgen Klinsmann läuft erneut für FC Bayern auf

Das ist eine Überraschung: Beim Legenden-Turnier des FC Bayern München wird auch Jürgen Klinsmann auflaufen. Ob das komplett reibungslos abläuft?

Von Christian Kunz

München - Jürgen Klinsmann (61) kehrt zum FC Bayern München zurück – als Spieler des Legenden-Turniers.

Zwei Rote, die sich nicht immer grün waren: Jürgen Klinsmann (61, r.) trifft bei dem Turnier auch auf Lothar Matthäus (64). Sind ihre Wogen geglättet? (Archiv)  © ---/dpa

Nachdem bereits die Klub-Ikonen Franck Ribéry (42), Arjen Robben (41), Lothar Matthäus (64), Giovane Elber (53) und Philipp Lahm (42) ihre Zusagen gegeben hatten, verkündete der Verein dieser Tage die Teilnahme der früheren Stürmer Klinsmann und Mario Mandzukic (39).

Das Turnier findet am 18. Januar 2026 im SAP Garden statt.

Klinsmann lief von 1995 bis 1997 als Stürmer für den FC Bayern auf und gewann mit dem Verein den UEFA-Cup.

Weniger erfolgreich war seine kurze Zeit als Trainer der Münchner. Das spektakuläre Projekt endete nach nicht einmal einer Saison im April 2009.

Die Münchner Klub-Bosse Uli Hoeneß (73) und Karl-Heinz Rummenigge (70) sprachen später davon, dass diese Personalentscheidung ein Fehler gewesen sei.

Spannend: Ein Wiedersehen mit Lothar Matthäus

17 Jahre später kommt es nun zur überraschenden Rückkehr. Spannend dürfte auch sein, wie die früheren Kontrahenten und Teamkollegen Klinsmann und Matthäus zusammen spielen werden

Auch Jahrzehnte nach ihrem Clinch waren sich die beiden früheren Weltklasse-Fußballer nicht einig in der Bewertung.

Beim FC Bayern Legends Cup treten neben dem deutschen Rekordmeister auch die Legendenteams von Real Madrid, Juventus Turin, Celtic Glasgow, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund an.

