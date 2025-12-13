17 Jahre nach dem Aus: Jürgen Klinsmann läuft erneut für FC Bayern auf

München - Jürgen Klinsmann (61) kehrt zum FC Bayern München zurück – als Spieler des Legenden-Turniers.

Zwei Rote, die sich nicht immer grün waren: Jürgen Klinsmann (61, r.) trifft bei dem Turnier auch auf Lothar Matthäus (64). Sind ihre Wogen geglättet? (Archiv) © ---/dpa

Nachdem bereits die Klub-Ikonen Franck Ribéry (42), Arjen Robben (41), Lothar Matthäus (64), Giovane Elber (53) und Philipp Lahm (42) ihre Zusagen gegeben hatten, verkündete der Verein dieser Tage die Teilnahme der früheren Stürmer Klinsmann und Mario Mandzukic (39).

Das Turnier findet am 18. Januar 2026 im SAP Garden statt.

Klinsmann lief von 1995 bis 1997 als Stürmer für den FC Bayern auf und gewann mit dem Verein den UEFA-Cup.

Weniger erfolgreich war seine kurze Zeit als Trainer der Münchner. Das spektakuläre Projekt endete nach nicht einmal einer Saison im April 2009.

Die Münchner Klub-Bosse Uli Hoeneß (73) und Karl-Heinz Rummenigge (70) sprachen später davon, dass diese Personalentscheidung ein Fehler gewesen sei.