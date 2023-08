40 Millionen Euro pro Jahr? Sadio Mané wechselt nach Saudi-Arabien!

Sadio Mané (31) verlässt den FC Bayern nach nur einem Jahr vorzeitig. © Sven Hoppe/dpa

Das gaben die beiden Klubs am Dienstagabend offiziell in den sozialen Netzwerken bekannt.

"Wir wollen uns bei Sadio Mané für die vergangene Saison bedanken. Es war sicher kein einfaches Jahr für ihn, er verletzte sich kurz vor der Weltmeisterschaft und verpasste dadurch die Teilnahme mit dem Senegal, den er zuvor zum ersten Triumph beim Afrika-Cup und zur WM-Qualifikation geführt hatte", erklärte FCB-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen (55).

Und er fügte an: "Durch die lange Ausfallzeit konnte er sich auch beim FC Bayern nicht so einbringen, wie wir alle und er selbst sich das erhofft hatten. Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass er ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnt und bei einem anderen Klub einen Neuanfang macht."

Beim Verein aus Saudi-Arabien steht auch der dreifache Weltfußballer Cristiano Ronaldo (38) unter Vertag. Außerdem wechselten in der aktuellen Transferphase bereits Marcelo Brozovic (30), Seko Fofana (28) sowie Alex Telles (30) in die Hauptstadt Riad.

Mané ging im vergangenen Sommer für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München, konnte die hohen Erwartungen aber nur anfangs erfüllen. Sein Berater war bereits am Samstag in Tokio eingetroffen, um den Transfer in die Wüste abzuwickeln.