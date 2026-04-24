Ab kommender Saison: FC Bayern München ändert Vereinsnamen auf allen Trikots

München - Seit der Saison 2018/19 steht " FC Bayern München " überhalb der Rückennummern bei den Trikots des Deutschen Rekordmeisters. Ab der kommenden Saison wird sich das ändern.

Auf der Rückseite der Bayern-Trikots wird wohl künftig das "München" verschwinden. © Tom Weller/dpa

Wie das auf Trikot-Leaks spezialisierte Portal "Footy Headlines" berichtet, soll künftig der Stadtname entfallen und nur noch "FC Bayern" auf der Rückseite zu lesen sein.

Der Grund: Verein und Ausstatter Adidas wollen berücksichtigen, wie der Klub lokal und in den Medien üblicherweise bezeichnet wird.

Eine große Veränderung! Von den 1970er Jahren bis zur Saison 2018/19 stand "Bayern München" auf den Trikots des amtierenden Deutschen Meisters. Dann wurde "FC" hinzugefügt.