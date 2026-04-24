Ab kommender Saison: FC Bayern München ändert Vereinsnamen auf allen Trikots

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"FC Bayern München" wird künftig nicht mehr auf den Trikots des Deutschen Rekordmeisters stehen.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Seit der Saison 2018/19 steht "FC Bayern München" überhalb der Rückennummern bei den Trikots des Deutschen Rekordmeisters. Ab der kommenden Saison wird sich das ändern.

Auf der Rückseite der Bayern-Trikots wird wohl künftig das "München" verschwinden.
Auf der Rückseite der Bayern-Trikots wird wohl künftig das "München" verschwinden.  © Tom Weller/dpa

Wie das auf Trikot-Leaks spezialisierte Portal "Footy Headlines" berichtet, soll künftig der Stadtname entfallen und nur noch "FC Bayern" auf der Rückseite zu lesen sein.

Der Grund: Verein und Ausstatter Adidas wollen berücksichtigen, wie der Klub lokal und in den Medien üblicherweise bezeichnet wird.

Eine große Veränderung! Von den 1970er Jahren bis zur Saison 2018/19 stand "Bayern München" auf den Trikots des amtierenden Deutschen Meisters. Dann wurde "FC" hinzugefügt.

Bis zur Saison 2018/19 stand nur "Bayern München" auf den Trikots der Roten.
Bis zur Saison 2018/19 stand nur "Bayern München" auf den Trikots der Roten.  © PATRIK STOLLARZ / AFP

Künftig wird der Name der Stadt, aus der der Verein kommt, also nicht mehr auf den Trikots stehen. Ob das wohl allen Fans gefallen wird?

Titelfoto: Tom Weller/dpa

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