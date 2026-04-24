Ab kommender Saison: FC Bayern München ändert Vereinsnamen auf allen Trikots
München - Seit der Saison 2018/19 steht "FC Bayern München" überhalb der Rückennummern bei den Trikots des Deutschen Rekordmeisters. Ab der kommenden Saison wird sich das ändern.
Wie das auf Trikot-Leaks spezialisierte Portal "Footy Headlines" berichtet, soll künftig der Stadtname entfallen und nur noch "FC Bayern" auf der Rückseite zu lesen sein.
Der Grund: Verein und Ausstatter Adidas wollen berücksichtigen, wie der Klub lokal und in den Medien üblicherweise bezeichnet wird.
Eine große Veränderung! Von den 1970er Jahren bis zur Saison 2018/19 stand "Bayern München" auf den Trikots des amtierenden Deutschen Meisters. Dann wurde "FC" hinzugefügt.
Künftig wird der Name der Stadt, aus der der Verein kommt, also nicht mehr auf den Trikots stehen. Ob das wohl allen Fans gefallen wird?
Titelfoto: Tom Weller/dpa