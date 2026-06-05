FC Bayern tütet Millionen-Deal ein: Spieler wechselt nach England

München - Dieser Transfer spült ordentlich Geld in die Kassen des FC Bayern ! Torhüter Daniel Peretz (25) wechselt dauerhaft zum FC Southampton.

Max Eberl (52) und Christoph Freund (48) haben ein wichtiges Verkaufsgeschäft eingetütet. © Harry Langer/dpa

Das teilten die Münchner am Freitag mit. Zuvor hatte die englische Zeitung "Daily Echo" von fortgeschrittenen Gesprächen berichtet.

Der Schlussmann war bereits im vergangenen halben Jahr an den englischen Zweitligisten ausgeliehen und stand in dieser Zeit 26 Mal bei den Saints im Kasten.

Laut "Bild" soll die Ablöse etwas über der Marktwert-Einschätzung von "transfermarkt.de" – vier Millionen Euro – liegen.

Für Max Eberl (52) und Christoph Freund (48) ist der Verkauf des Keepers ein Erfolg. Die Bayern planen für die kommende Saison mit Manuel Neuer (40), Jonas Urbig (22) und Sven Ulreich (37) zwischen den Pfosten.

Peretz und der zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehene Alexander Nübel (29) sollen in diesem Transferfenster verkauft werden.